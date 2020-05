Tom Boonen vol lof over Mathieu van der Poel

’Tornado Tom’ staat deze week met een lang interview in Cyclist en kreeg daarbij de vraag om zijn mening te geven over de Nederlandse alleskunner.

„Ik wil mezelf niet vergelijken met Mathieu van der Poel”, aldus Boonen. „Maar als er één ding is dat ik in ons beiden zie, dan is het onze manier van koersen. Hij gooit al zijn troeven op tafel en is niet bang om als tweede te eindigen. Het is alles of niets, wat meer voldoening geeft.”

„Neem nu mijn laatste Ronde van Vlaanderen. In plaats van proberen te ontsnappen op de Kwaremont, gingen we heel hard rijden op de Muur met nog zo’n 100 kilometer te gaan. Daardoor brak het peloton in stukken en bleven we met een man of vijftien over. Ze dachten dat we nooit voorop zouden blijven, maar het werkte, want Gilbert won.”

Vorig jaar stond de Belg op de Kwaremont, als toeschouwer. „Ik zag hem (Van der Poel, red.) toen proberen terug te komen na zijn val en zijn snelheid was ongelooflijk. Hij is een geweldige coureur. Hij opent de ogen van mensen omdat hij de zaken anders aanpakt. Het wielrennen is wat ouderwets, zelfs nu nog. Mathieu koerst met een hoge intensiteit en hij is ook een beetje gek. Recent nog toen hij na het veldritseizoen een week ging skiën. En dat terwijl zijn concurrenten aan het koersen waren.”