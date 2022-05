Oranje moet zich wapenen tegen tactisch klaargestoomde Rode Duivels

Voetbal

Jurriën Timber: ’Kan mij bij Ajax nog verder ontwikkelen’

Jurriën Timber is nog niet uitgeleerd bij Ajax. „Natuurlijk kan ik me daar nog verder ontwikkelen”, zegt de 20-jarige verdediger die in de belangstelling staat van Manchester United. „Dat weet ik 100 procent zeker. Ik heb niet het gevoel dat ik klaar ben bij de club. Maar bij andere clubs kan ik me ...