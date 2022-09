US Open: Swiatek eenvoudig verder, Middelkoop al snel uitgeschakeld in dubbelspel

De 21-jarige Swiatek maakte het al na een uur en dertien minuten af met vier goede eerste services op rij, waarop Stephens telkens geen antwoord had. Stephens (29) is de nummer 51 van de wereld en had zodoende geen beschermde status.

Voor Swiatek was het pas haar eerste wedstrijd ooit in het Arthur Ashe Stadium, het grootste tennisstadion ter wereld. "Ik herinner me nog dat ik hoog op de tribunes zat bij wedstrijden van Serena Williams. Om nu hier beneden te staan, is geweldig", zei Swiatek na het bereiken van de derde ronde. "Ik ben heel blij met mijn focus vandaag en ik was erg solide van het begin tot het einde."

In de derde ronde neemt Swiatek het op tegen de Amerikaanse Lauren Davis, de mondiale nummer 105.

Badosa

De als vierde geplaatste Paula Badosa wist uitschakeling niet te voorkomen. De Spaanse moest in drie sets haar meerdere erkennen in de Kroatische Petra Martic. Het werd in 2 uur en 6 minuten 6-7 (5) 6-1 6-2 voor de nummer 54 van de wereld.

De 24-jarige Badosa, geboren in New York, kwam dit jaar op geen van de grand slams voorbij de vierde ronde. Vorig jaar was ze kwartfinaliste op Roland Garros, haar beste resultaat op een grandslamtoernooi.

Middelkoop

Matwé Middelkoop is al in de openingsronde van het mannendubbeltoernooi van de US Open uitgeschakeld. De 38-jarige Middelkoop verloor samen met zijn partner Rohan Bopanna uit India met 7-6 (2) 6-2 van de Italianen Lorenzo Sonego en Andrea Vavassori.

Middelkoop en Bopanna haalden dit jaar op Roland Garros de halve finales. Met andere partners bleef Middelkoop op de Australian Open en Wimbledon in de openingsronde steken.

Middelkoop is de nummer 25 van de wereld in het dubbelspel.