US Open: Swiatek eenvoudig verder tegen Stephens

De 21-jarige Swiatek maakte het al na een uur en dertien minuten af met vier goede eerste services op rij, waarop Stephens telkens geen antwoord had. Stephens (29) is de nummer 51 van de wereld en had zodoende geen beschermde status.

Voor Swiatek was het pas haar eerste wedstrijd ooit in het Arthur Ashe Stadium, het grootste tennisstadion ter wereld. „Ik herinner me nog dat ik hoog op de tribunes zat bij wedstrijden van Serena Williams. Om nu hier beneden te staan, is geweldig”, zei Swiatek na het bereiken van de derde ronde. „Ik ben heel blij met mijn focus vandaag en ik was erg solide van het begin tot het einde.”

In de derde ronde neemt Swiatek het op tegen de Amerikaanse Lauren Davis, de mondiale nummer 105.