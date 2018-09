Klaassen ziet Everton zegevieren bij Stoke

Klaassen viel vorige week voor het eerst in maanden tijd weer eens in, maar bleef ditmaal op de bank. De Nederlander zag hoe Everton twintig minuten voor tijd op voorsprong kwam door de Turkse aanwinst Cenk Tosun.

Kort daarna maakte Eric Choupo-Moting weer gelijk, maar kort voor tijd stelde Tosun de zege veilig met zijn tweede treffer van de middag (1-2). Voor de van Besiktas overgekomen spits was het alweer zijn vierde treffer in zeven duels.

Huddersfield Town verloor zonder wisselspeler Rajiv van la Parra in eigen huis van Crystal Palace (0-2). AFC Bournemouth was in eigen huis te sterk voor het kwakkelende West Bromwich Albion (2-1), dat onderaan staat in de Premier League.