Ajax-trainer Erik ten Hag wint gevecht om Nicolas Tagliafico

In de strijd om het landskampioenschap denkt Ten Hag iedereen nodig te hebben. „Met Nico erbij heb ik maar zeven volwaardige verdedigers”, zei de succescoach eerder. „We spelen op drie podia en dan heb je gewoon een selectie nodig waarin je dingen kunt oplossen. Vorig jaar in de kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma moesten we dat doen met spelers die er nog niet helemaal klaar voor waren”, doelde hij onder meer op de blunderende keeper Kjell Scherpen.

Directeur voetbalzaken Marc Overmars dacht daar hetzelfde over, maar kwam desondanks in een lastig parket. Afgelopen zomer beloofde hij Tagliafico vanwege diens bewezen diensten te zullen meedenken als zich een mooie kans zou voordoen. Die kwam er in juli en augustus niet, maar deze transferwindow dus wél. Tagliafico beriep zich op de afspraak, maar Overmars stelde het clubbelang voorop.

Bittere pil

En dus kreeg Tagliafico een bittere pil te slikken. De Argentijn werd te verstaan gegeven dat een transfer naar FC Barcelona er nu niet in zit. Als wisselgeld mag hij komende zomer – een jaar voor het aflopen van zijn contract – voor een lage transfersom vertrekken.

Tagliafico is momenteel op pad met het Argentiijns elftal en meldt zich aan het einde van de week weer in Amsterdam.