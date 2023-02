Premium Het beste van De Telegraaf

Serviër is tegen Sparta twee keer trefzeker Teller Tadic op 100 bij Ajax: ’Madrid-uit de mooiste’

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Vier jaar geleden knalde Dusan Tadic Ajax in Madrid op 1-3 Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - De transfersom die toenmalig directeur voetbalzaken Marc Overmars in de zomer van 2018 bij Southampton voor Dusan Tadic op tafel legde, is ongetwijfeld de beste Ajax-miljoenenuitgave (13,7) ooit. De aanvoerder van Ajax miste sinds zijn komst geen Eredivisie-duel, won drie landstitels, twee KNVB-bekers en een Johan Cruijff Schaal en werd eerste in het door corona afgebroken seizoen 2019/’20. Tegen Sparta (4-0) scoorde hij treffer 99 en 100 en leverde hij assist 107 in het Ajax-shirt.