Sport Kort: Arantxa Rus verliest in tweede ronde in Lyon

Armeense voetballer Mkhitaryan beëindigt interlandloopbaan

14.16 uur: De Armeense voetballer Henrikh Mkhitaryan heeft zijn interlandcarrière beëindigd. De 33-jarige aanvallende middenvelder van AS Roma droeg het Armeense shirt 95 keer en maakte in die duels 32 doelpunten. De afgelopen zes jaar was hij aanvoerder.

„Het was een eer om de voorbije vijftien jaar voor mijn land te spelen en een nog grotere eer om de laatste zes jaar de aanvoerdersband te dragen. Na 95 caps, hard werken, passie en heel wat ups en downs heb ik besloten te stoppen bij de Armeense nationale ploeg”, schrijft hij op sociale media.

Mkhitaryan nam het besluit naar eigen zeggen al in november van vorig jaar, na de 4-1-nederlaag tegen Duitsland in de WK-kwalificatie. „Dit is het juiste moment. Er is niets meer dat ik de nationale ploeg nog kan bieden. De komende jaren wil ik mij volledig focussen op mijn clubcarrière.”

De Armeniër kwam in zijn loopbaan ook uit voor onder meer Borussia Dortmund en Manchester United.

Arantxa Rus verliest in tweede ronde in Lyon

14.06 uur: Het is tennisster Arantxa Rus niet gelukt de kwartfinales te bereiken van het WTA-toernooi van Lyon. Ze verloor op het Franse indoortoernooi in de tweede ronde met 6-4 6-4 van Zhang Shuai, die als achtste geplaatst is.

De 31-jarige Rus wist de opslaggame van de nummer 64 van de wereld geen enkele keer te winnen en stond twee keer haar eigen servicegame af. Na een uur en 33 minuten had Zhang de zege binnen.

Rus, de mondiale nummer 63, heeft dit seizoen pas twee zeges geboekt op het hoogste niveau. Vorige week won ze een duel in Doha.

Marathonschaatser Evert Hoolwerf pakt winst in derde Grand Prix

12:39 uur Evert Hoolwerf is de winnaar geworden van de derde Grand Prix op natuurijs in het Zweedse Lulea. De 26-jarige marathonschaatser uit het Utrechtse Eemdijk klopte op de streep zijn jongere broer Bart Hoolwerf, die zaterdag in de Alternatieve Elfstedentocht wel van start gaat in het oranje leiderspak.

De koers over zestig kilometer - de vierde van vijf die de marathonschaatsers in negen dagen rijden in Lulea - verliep zoals vooraf kon worden verwacht. Een compact peloton zocht de weg over het zee-ijs van de Bottenviken. Pas in de voorlaatste ronde reed er een serieuze groep weg, maar onder aanvoering van Gary Hekman werd dat gat in de laatste omloop weer gedicht. Vervolgens kwam het aan op een massasprint, die het omgekeerde beeld opleverde van twee dagen eerder. Nu was het Evert Hoolwerf die zijn broer klopte. Crispijn Ariëns werd derde.

Hoofdkantoor Duitse voetbalbond doorzocht om verduistering 360.000 euro

12:07 uur: Een voormalige medewerker van de Duitse voetbalbond DFB wordt ervan verdacht 360.000 euro te hebben verduisterd. Om die reden waren er donderdag doorzoekingen in het hoofdkantoor van de bond en verschillende andere panden in vijf deelstaten, zo meldt het Openbaar Ministerie in Duitsland.

De toenmalige medewerker zou een contract met een communicatiebureau hebben afgesloten en daar de 360.000 euro naar hebben overgemaakt. Volgens de aanklagers was dat een schijnovereenkomst. Een medewerker van het communicatiebureau wordt verdacht van medeplichtigheid aan verduistering.

Rondom de bond waren al eerder vergelijkbare onderzoeken. Zo werd het hoofdkantoor van sportmerk adidas vorig jaar doorzocht, volgens berichten in de media vanwege belastingontduiking gerelateerd aan een sponsorcontract met de Duitse bond.

Braziliaanse Palmeiras wint Supercup Zuid-Amerika

11:30 uur: De Braziliaanse voetbalclub Palmeiras heeft de Zuid-Amerikaanse Supercup gewonnen. In de finale was de winnaar van de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse variant van de Champions League, te sterk voor de landgenoten van Club Athletico Paranaense. Thuis won Palmeiras met 2-0, wat na een gelijkspel in de heenwedstrijd (2-2) genoeg was om de trofee te pakken. Palmeiras won deze prijs nog niet eerder.

De openingstreffer werd vroeg in de tweede helft gemaakt door Zé Rafael, waarna middenvelder Danilo een paar minuten voor het einde het tweede doelpunt maakte. Palmeiras-coach Abel Ferreira kreeg na die treffer nog een rode kaart vanwege een woordenwisseling met de coach van de tegenstander.

Palmeiras won de afgelopen twee edities van de Copa Libertadores. Op het WK voor clubs vorige maand ging de finale tegen Chelsea verloren na verlenging (2-1). Club Athletico Paranaense stond in de finale van de Supercup door de winst van de Copa Sudamericana, die vergelijkbaar is met de Europa League.

Australische springruiter twee jaar geschorst na cocaïnegebruik

10:20 uur: De Australische springruiter Jamie Kermond is voor twee jaar geschorst wegens het gebruik van cocaïne. De 36-jarige Kermond werd vanwege een positieve test al uitgesloten van deelname aan de Olympische Spelen in Tokio.

Kermond zei afgelopen zomer dat zijn cocaïnegebruik in de privésfeer had plaatsgevonden en het geen link had met zijn topsportcarrière. Sports Integrity Australia wil daar niets van weten. „Illegale drugs horen niet thuis in het leven van een atleet”, zei David Sharpe, het hoofd van de integriteitsunit.

„Het gebruik ervan maakt atleten kwetsbaar voor antidopingschendingen, gezondheidsrisico’s en strafrechtelijke vervolging en stelt hen bloot aan de dreiging van chantage, wat hun risico vergroot om benaderd te worden voor matchfixing.”

Cocaïne is verboden in een wedstrijdperiode volgens de regels van het wereldantidopingbureau WADA en het Australische antidopingbureau.

Bucks winnen nipt van Heat in NBA na inhaalrace in slotfase

07:24 uur: De basketballers van Milwaukee Bucks hebben zich in de NBA naar een zege op Miami Heat geknokt. Het werd 120-119 in Milwaukee, waar de Bucks in de laatste 6 minuten een achterstand van 14 punten ombogen in een nipte overwinning.

Jrue Holiday nam met nog iets minder dan 2 seconden op de klok met een lay-up het winnende punt voor zijn rekening. Hij kwam tot 25 punten, terwijl zijn ploeggenoten Khris Middleton en Giannis Antetokounmpo goed waren voor respectievelijk 26 en 28 punten.

Middleton legde met nog ruim 13 seconden te spelen met succes aan voor een driepunter en Giannis won in de slotfase een sprongbal, waardoor Holiday de inhaalrace kon voltooien.

De Bucks maakten een einde aan een zegereeks van Heat, dat de laatste vier duels had gewonnen. Heat is koploper in de Eastern Conference, de Bucks staan vierde.

Vorig jaar pakte Milwaukee Bucks de titel in de NBA.