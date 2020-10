FIFPRO: ’Dan komen spelers juist in aanraking met corona’

De FIFPRO vindt sowieso al enige tijd dat de internationale wedstrijdkalender te vol is. Gezien de situatie met het coronavirus is het volgens hoofd medische zaken Vincent Gouttebarge ook beter om zo min mogelijk te reizen.

„Dat wordt nu niet voor niets afgeraden. Het zou daarom beter zijn om bepaalde vriendschappelijke interlands niet te spelen. Voor de clubs zijn die wedstrijden ook heel lastig. Ze hebben geïnvesteerd om een eigen ’bubbel’ te creëren, maar voor interlands reizen hun spelers naar diverse landen en continenten. Dat zijn juist de momenten waarop spelers in aanraking kunnen komen met Covid-19”, aldus Gouttebarge.

De FIFPRO pleitte er bij de mondiale voetbalbond FIFA voor dat spelers niet alleen bij aankomst bij hun nationale ploeg worden getest op het coronavirus, maar ook voordat ze terugkeren naar hun clubs. Gouttebarge: „Zodat clubs niet opgezadeld worden met spelers waarvan ze niet weten of die positief of negatief zijn. Helaas heeft de FIFA dat niet meegenomen in het protocol.”

Het Nederlands elftal speelt op 11 november een oefeninterland tegen Spanje en neemt het vier dagen later in de Nations League op tegen Bosnië en Herzegovina. Beide wedstrijden zijn in Amsterdam.