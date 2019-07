PSV in wachtkamer voor Pereiro

Deze zou volgens bronnen rond PSV met het management van Pereiro om tafel gaan, om PSV dezelfde dag nog een go or no te geven. Navraag leert dat de Eindhovenaren tot gisteravond laat niets van beide partijen hebben vernomen. Wel is inmiddels duidelijk dat de Moskovieten moeite hebben met de typisch Zuid-Amerikaanse handelswijze rondom de transfer van Pereiro. Zij ondervinden dat er met drie of vier agenten geschakeld moet worden - de in de transferwereld beruchte Paco Casal voorop - die allemaal een eigen zienswijze hebben op de toekomst van de Uruguayaans international.

Het maakt de deal gecompliceerd. Waar PSV alle geduld heeft met een mogelijk forse transfersom in het vooruitzicht, daar is het de vraag of de Russen dat ook zullen hebben.

Serie A-club Bologna heeft serieuze interesse in Jorrit Hendrix. De interesse is PSV bekend, maar de Italianen meldden zich nog niet officieel in Eindhoven. PSV verlengde gisteren het contract van Michal Sadilek met twee seizoenen. Hij ligt nu vast tot medio 2022, met een optie op nog een seizoen.