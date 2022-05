Lewandowski opnieuw topscorer van Europa

Kylian Mbappé eindigde op de tweede plaats. De aanvaller van Paris Saint-Germain, die zaterdag tot veler verrassing zijn aflopende contract in Parijs met drie jaar verlengde, sloot de Franse competitie af met een hattrick en werd topscorer van de Ligue 1 met 28 doelpunten. Zijn landgenoot Karim Benzema eindigde in het klassement van de Gouden Schoen als derde. De spits van kampioen Real Madrid maakte 27 doelpunten in de Spaanse competitie. Benzema moest de derde plek wel delen met Ciro Immobile, namens Lazio topscorer van de Serie A met 27 goals. Immobile kreeg de Gouden Schoen in 2020, toen hij 36 keer had gescoord.

Europese topscorers

In de Engelse competitie deelden Mohamed Salah (Liverpool) en Son Heung-min (Tottenham Hotspur) de topscorerstitel met beiden 23 doelpunten. Op de Europese ranglijst eindigden ze op de gedeelde achtste plaats.

Sébastien Haller werd topscorer van de Eredivisie met 21 doelpunten voor Ajax. Voor het klassement van de Gouden Schoen tellen doelpunten in de Eredivisie minder zwaar mee dan goals in de vijf grootste competities van Europa. Haller eindigde op de gedeelde 37e plaats.

Lionel Messi is de recordhouder met zes Gouden Schoenen, Cristiano Ronaldo won de prijs vier keer. Kees Kist (1979), Wim Kieft (1982), Marco van Basten (1986) en Roy Makaay (2003) zijn de Nederlandse winnaars van de trofee.