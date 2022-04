Roeibond schorst technisch directeur na rapport over onveilige topsportcultuur

Bij de Nederlandse roeibond KNRB heerst een topsportcultuur waarin veel ruimte is voor kwetsing en intimidatie, zo luidt de conclusie van onderzoeksbureau Fijbes Consultancy, dat op verzoek van de KNRB een ’onafhankelijke signaalanalyse’ maakte.

Het onderzoek richtte zich op de sociale omgang binnen het Nederlandse team (atleten en staf) dat afgelopen zomer meedeed aan de Olympische Spelen in Tokio. De KNRB kreeg namelijk signalen die aanleiding gaven voor het onderzoek.

INTIMIDATIE

„Het rapport bevestigt de signalen naar aanleiding van de evaluatie”, aldus de KNRB. „Uit het rapport blijkt dat er een topsportcultuur is ontstaan waarin kwetsing en intimidatie te veel ruimte kregen. Dit kon bovendien onvoldoende bespreekbaar worden gemaakt. Uit het rapport wordt duidelijk dat het niet om seksueel grensoverschrijdend gedrag gaat. Het bestuur van de KNRB neemt de signalen van de topsporters zeer serieus en is van mening dat een veilig sportklimaat een vanzelfsprekendheid moet zijn voor alle sporters.”

De roeibond sprak vrijdag over het rapport met de direct betrokkenen. „Ten eerste betreuren we het enorm dat dit binnen ons topsportprogramma mogelijk is geweest. Dat moet voor de getroffen atleten een zeer nare ervaring zijn”, zegt Rutger Arisz, voorzitter van de roeibond. „Ik dank de atleten daarom voor hun moed en openheid en het delen van hun ervaringen. De signalen hebben mij en de andere bestuurders zeer geraakt.”

De Holland Acht werd teleurstellend vijfde in de finale tijdens de Olympische Spelen van Tokio Ⓒ ANP/HH

HOLLAND ACHT

De KNRB gaat nu aan de slag met een plan van aanpak, zodat er in de toekomst geen ruimte meer is voor kwetsing en intimidatie. „Als bond gaan we transparant en zorgvuldig aan de slag met de aanbevelingen. Daar ligt nu onze focus. Het mag duidelijk zijn dat een veilig sportklimaat voor ons de hoogste prioriteit heeft.”

De uitkomst van het rapport van Fijbes Consultancy komt niet helemaal als een donderslag bij heldere hemel. Eerder maakte een aantal roeiers al melding van ongewenst gedrag binnen de boordroeiselectie. Zo verdween Aranka Kops, stuurvrouw van de (mannen) Holland Acht, een half jaar voor de start van de Olympische Spelen zonder opgaaf van redenen plotsklaps van het toneel.

’ROTJAAR’

Na afloop van de mislukte olympische finale vertelde veteraan en Holland Acht-lid Robert Lücken dat het niet boterde in de boot. „We hebben een rotjaar gehad. Ik denk dat dit zeker heeft meegespeeld bij (het vertrek van) Aranka.” Ook ploeggenoot Maarten Hurkmans sprak aan de oevers van de Sea Forest Waterway van ’spanningen in de boot’.

De bestuurders en verantwoordelijken rond de nationale roeiploeg bleken doof voor de alarmerende klachten van hun eigen atleten. Wellicht verblind door het ongekende succes van het EK in Poznan, waar de Oranje-vloot zeven gouden plakken won. Het toernooi diende als testcase voor de Spelen, niets mocht de voorbereiding naar Rio klaarblijkelijk verstoren. „Binnen de topsportcultuur is er onvoldoende gelegenheid geweest om eerdere signalen op de juiste tafel terecht te laten komen, waardoor er onvoldoende opvolging is gegeven”, aldus Arisz vrijdagavond in een speciaal ingelaste zoom-meeting.

OVEREENKOMSTEN

De onverkwikkelijke zaak binnen het Aegon Nationaal RoeiTeam vertoont overeenkomsten met de affaire bij de Nederlandse hockeyvrouwen, een zaak die eveneens door Fijbes Consultancy werd onderzocht. Saillant detail: net als de hockeyvrouwen, die goud wonnen in Tokio, kende de nationale roeiselectie met vijf gewonnen medailles, waarvan een gouden, in Japan zeer succesvolle Zomerspelen.

Maar waar bij de hockeyvrouwen de wegen van coach Alyson Anan en de KNHB scheidden, daar is bij de roeibond technisch directeur Evertse op non-actief gesteld. Het is onbekend of de voormalige TD van het Watersportverbond zich zelf schuldig heeft gemaakt aan onwenselijk gedrag. Net als de Hockeybond belooft de KNRB dat het aan de slag gaat met de aanbevelingen van het onderzoeksbureau.