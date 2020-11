Beperkt aantal toeschouwers bij GP van Bahrein

Dat maakte de organisatie van de GP van Bahrein zaterdag bekend. De wedstrijden vinden plaats op 29 november en 6 december op het International Circuit in Sakhir.

De GP van Bahrein werd vroeg in dit jaar uitgesteld naar november vanwege de coronapandemie. Vanwege beperkingen elders wordt er een week later nog een wedstrijd verreden op een ruimer circuit. De organisatie meldt dat er een beperkt aantal tickets beschikbaar is. Die zijn bestemd voor „zorgmedewerkers en hun familie die een geweldige bijdrage hebben geleverd aan de strijd tegen de coronapandemie.”

Na de wedstrijden in Bahrein volgt alleen nog de GP van Abu Dhabi op 13 december. De eerstvolgende race is op 15 november wanneer Lewis Hamilton in Turkije zijn zevende wereldtitel kan veroveren.