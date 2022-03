Premium Het beste van De Telegraaf

’Blunder’ Van Gaal een strategische zet

Door Valentijn Driessen Kopieer naar clipboard

Ineens was Marcel Lucassen groot nieuws. De onbekende directeur voetbalontwikkeling zou na een jaar gedwongen zijn te vertrekken bij de KNVB. Volgens bondscoach Louis van Gaal, die het daarmee hartgrondig oneens was. Lucassen had op hem grote indruk gemaakt. Iemand met veel verstand van voetbal en een indrukwekkend cv. Hij negeerde in 2021 de lokroep van de Duitse bond – hij stond er tussen 2008 en 2015 ten tijde van de Duitse voetbalrevolutie onder contract – omdat hij iets wilde betekenen voor het voetbal in zijn vaderland.