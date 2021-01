Bekerduel Ajax - PSV op woensdag 10 februari

De bekerkraker tussen Ajax en PSV vindt plaats op woensdag 10 februari vanaf 21:00 uur. Koploper Ajax, in 2019 de laatste winnaar van het bekertoernooi, heeft het thuisvoordeel.

Ajax en PSV stonden op 10 januari ook tegenover elkaar in de Johan Cruijff Arena. Dat duel eindigde in 2-2. Op 28 februari staan PSV en Ajax ook in de Eredivisie tegenover elkaar, dan in Eindhoven. PSV won de KNVB-beker in 2012 voor het laatst.

Feyenoord, de winnaar in 2016 en 2018, wacht een uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. Die wedstrijd wordt donderdag 11 februari gespeeld om 21:00 uur

Excelsior ontvangt dinsdag 9 februari Vitesse om 21:00 uur.

NEC tegen VVV-Venlo wordt woensdag 10 februari gespeeld. Aftrap: 18:45 uur.