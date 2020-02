Savelkouls komt met reactie op zware knieblessure

„Wat een mooie dag had moeten worden in Parijs, is totaal anders verlopen dan vantevoren verwacht. Al in de eerste partij ging mijn knie uit de kom en deze is in het ziekenhuis weer teruggezet, waarna ik een lange operatie heb ondergaan. In de loop van de week word ik naar Nederland vervoerd voor verder onderzoek, behandeling en herstel”, aldus Savelkouls, die als gevolg van haar triest verlopen partij tegen Romane Dicko per brancard werd afgevoerd.

„Ik ben in goede handen bij de medische staf en word goed verzorgd. Ik wil iedereen bedanken voor de berichtjes en de interesse in mij. Dat doet mij en mijn vrouw Kiki goed. Wanneer er nieuws is omtrent mijn blessure zal de judobond of ikzelf dit vanzelf communiceren.”

Met het oog op de Olympische Spelen en haar verdere carrière vreesde hoofdcoach Maarten Arens al het ergste. „We zijn in shock, ik kan wel huilen”, zei hij zondagavond. „Hopelijk valt het voor Tessie mee en kan ze over een tijdje weer judoën en sporten.”