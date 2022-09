Ajax kraakt code SC Heerenveen-trainer Van Wonderen: 5-0

Na de klinkende zege op Rangers FC (4-0) was het de vraag of de Amsterdammers in staat zouden zijn om de code van Kees van Wonderen te kraken. De coach van de Friezen was vorig seizoen – nog in dienst van Go Ahead Eagles – de plaaggeest van Ajax. In de ArenA hield hij de latere kampioen op 0-0 en in de Adelaarshorst werd het zelfs 2-1.

Ook nu parkeerde Van Wonderen de bus. Hetgeen hij dit seizoen bij Feyenoord ook al succesvol had gedaan (0-0). Maar de koploper van de Eredivisie voetbalde in de hoogste snelheid door en om de bus heen. De Friese doelman Andries Noppert, die werd geprezen om het feit dat hij in de eerste vijf duels maar één tegentreffer incasseerde, moest in de Johan Cruijff ArenA in ruim een kwartier al twee keer de gang naar het net maken.

Kudus

De 1-0 viel na vier minuten en was het resultaat van een prachtige aanval. Via Daley Blind kwam de bal bij Devyne Rensch, die Mohammed Kudus aan het werk zette. Na diens balletje op Dusan Tadic en de voorzet van de Serviër had ’Mister 1-0’ Davy Klaassen de bal voor het inknikken. Uit een ingestudeerde vrije trap stelde Tadic oliemannetje Kenneth Taylor in staat de 2-0 te maken.

LInks Kees van Wonderen, rechts Alfred Schreuder. Ⓒ ANP/HH

In de 37e minuut was daar ineens een grote kans voor SC Heerenveen, waar Alex Timossi alleen op Remko Pasveer af mocht gaan, maar de sluitpost stond zijn mannetje.

Het publiek genoot ook na rust van het flitsende combinatiespel en het druk zetten door Schreuders ploeg, die door treffers van Kudus (2x) en invaller Brian Brobbey uiteindelijk met won 5-0. De enige tegenvaller leek het uitvallen van Calvin Bassey te zijn.

Bassey kan met Ajax tegen Liverpool spelen

Bassey kan dinsdagavond met Ajax de uitwedstrijd tegen Liverpool in de Champions League voetballen. De Nigeriaanse verdediger viel zaterdag in de slotfase van het thuisduel met sc Heerenveen (5-0) geblesseerd uit. „Maar het ziet er niet ernstig uit”, zei trainer Alfred Schreuder. „We zijn schadevrij uit dit duel gekomen.”

Voor Owen Wijndal komt de wedstrijd op Anfield waarschijnlijk te vroeg. De linksback is op de weg terug van een enkelblessure. „Hij doet al best veel op de training”, zei Schreuder. „Maar ik denk dat dinsdag te vroeg voor hem komt.”