Carlos Vicens toch geen trainer van Heracles Almelo

„Wij hebben uitvoerig met Carlos gesproken over de ontstane situatie na de degradatie van de club. Van beide kanten voelden we twijfels en twijfels kunnen we niet gebruiken”, aldus directeur technische zaken Nico-Jan Hoogma. „We moeten alles op alles zetten om Heracles Almelo te laten terugkeren naar de Eredivisie en daar hebben we alle focus voor nodig. Daarnaast kreeg Carlos de mogelijkheid om weer terug te keren naar Manchester City en dat willen wij hem niet ontnemen.”

De 39-jarige Vicens zou de opvolger worden van de Duitser Frank Wormuth, die de nieuwe trainer is geworden van FC Groningen. Vicens fungeerde het afgelopen seizoen als assistent van coach Pep Guardiola bij Manchester City.

Hoogma

Hoogma kondigde aan dat de club de komende tijd op zoek gaat naar een nieuwe hoofdtrainer. De voormalig directeur topvoetbal bij de KNVB is nog maar net weer in functie bij de club uit Twente, waar hij van 2008 tot 2018 al werkzaam was als algemeen directeur. Hoogma nam onlangs de functie van technisch directeur over van Tim Gilissen.

Heracles verloor in de play-offs om promotie en degradatie van Excelsior en daalde na zeventien seizoenen Eredivisie af naar de eerste divisie.