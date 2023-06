Carlsen zet Niemann schaakmat: geen 100 miljoen schadevergoeding voor ’valsspeler’

De 20-jarige Niemann diende de claim in omdat de Noor Carlsen hem van vals spel had beschuldigd. Hij sprak van „verwoestende reputatieschade.”

„We zijn blij dat de rechtbank de poging van Hans Niemann om een onverdiende meevaller te krijgen heeft afgewezen”, zei Craig Reiser, de advocaat van Carlsen.

Verrassende nederlaag

De schaakrel bracht vorig najaar grote beroering. Het was Carlsen, al jaren de beste schaker ter wereld, die de aanval opende op Niemann na een verrassende nederlaag in een schaaktoernooi in St. Louis. Carlsen beweerde dat Niemann had valsgespeeld. Het verhaal ging dat de Amerikaan mogelijk met zendertjes of via een hack inzicht had gekregen in de zetten die Carlsen zou maken.

De schaakwebsite Chess.com bracht kort daarna na eigen onderzoek naar buiten dat Niemann in meer dan honderd onlinepartijen zou hebben valsgespeeld. Niemann ontkende de aantijgingen, al gaf hij wel toe dat hij twee keer online vals had gespeeld, toen hij 12 en 16 jaar was.

De internationale schaakfederatie FIDE begon vorig jaar een onderzoek naar de beschuldigingen van Carlsen en de verklaringen van Niemann. De uitkomst daarvan is nog niet bekend. Ook ontbreken harde bewijzen dat Niemann vals heeft gespeeld.