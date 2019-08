Bosz en Schreuder delen de punten in Leverkusen

Jürgen Locadia maakte na een uur spelen zijn debuut voor Hoffenheim (dat de ex-spits van PSV huurt van Brighton) maar ook hij kon de ban niet breken in de BayArena. Locadia kon zelfs geen enkele keer gelanceerd worden in de buurt van het doel van de tegenstander, want Hoffenheim werd in de slotfase flink in het defensief gedrongen.

Schreuder, die in Hoffenheim Julian Nagelsmann is opgevolgd, kon uiteindelijk het meest tevreden zijn met het punt. Bayer Leverkusen domineerde de wedstrijd, aanvankelijk zonder veel kansen te creëren, maar drukte in de slotfase in de bloedhete BayArena de gasten uit Hoffenheim tegen de muur. Met hangen en wurgen wist Hoffenheim het slotoffensief te overleven en een punt mee naar huis te nemen.

Het gelijkspel betekent voor Bayer Leverkusen het eerste puntenverlies van dit Bundesliga-seizoen. De ploeg van Bosz was begonnen met overwinningen op Paderborn en Fortuna Düsseldorf. Schreuder heeft met Hoffenheim inmiddels vier punten bijeengesprokkeld. Op de 1-0 nederlaag op de openingsdag tegen Eintracht Frankfurt volgde een 3-2 zege op Werder Bremen. Daley Sinkgraven (Bayer Leverkusen) en Joshua Brenet (Hoffenheim) bleven het hele duel op de bank.

Ook VfL Wolfsburg verzuimde op negen punten te komen. De ploeg bleef tegen Paderborn steken op 1-1. Wout Weghorst leverde de assist op de gelijkmaker van Wolfsburg.

Bayern haalt uit ondanks goal Boëtius

Bayern München haalde hard uit tegen FSV Mainz. Via Jean-Paul Boëtius kwamen de bezoekers nog wel op voorsprong, maar daarna kwam Bayern op stoom: 6-1. Jeremiah St. Juste viel tien minuten voor tijd in bij Mainz. Ook Karim Rekik scoorde in de Bundesliga, maar hij deed dat in het verkeerde doel. Mede door de own goal van de voormalig PSV’er won Schalke met 3-0 van Hertha BSC. Javairo Dilrosun mocht na een uur invallen bij Hertha. Daishawn Redan kreeg geen speeltijd.

