Ten Brinke droomt van titel in omstreden Dakar-rally

Bernhard ten Brinke: „We staan straks met een ongekend sterk team aan de start.”

AMSTERDAM - De raceliefhebbers kijken reikhalzend uit naar de start van de Dakar-rally, het woestijnfestijn dat jaarlijks wordt gehouden in januari. De locatie waarop dit plaats heeft, Saoedi-Arabië, is echter niet onomstreden. En dus luidt de vraag waarom ’s werelds bekendste offroad-evenement wordt gehouden in het conservatieve olierijkdom, dat op het gebied van mensenrechten bovendien een zeer twijfelachtige reputatie heeft.