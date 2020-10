Donkere wolken boven Parijs-Roubaix

De donderwolken boven de herfsteditie van Parijs-Roubaix worden steeds donkerder. Na afloop van Luik-Bastenaken-Luik kregen enkele ploegleiders ongerustheid te horen bij de toplui van organisator ASO. Bovendien is de coronasituatie in Frankrijk schrikbarend. De maatregelen die gisteren in Brussel werden ingevoerd, gelden al enkele dagen in Parijs.

Parijs-Roubaix start dan wel in Compiègne – 70 kilometer ten noorden van de hoofdstad en behorend tot een ander departement –, maar ook in Compiègne is het alle hens aan dek. Een derde van de studenten op de plaatselijke hogeschool testte positief op Covid-19. Voor de Tour wou de Franse overheid nog een oogje dichtknijpen, voor Parijs-Roubaix is dat al minder evident.

"Het klopt dat de huidige coronatoestanden niet gunstig evolueren"

Woordvoerder Fabrice Tiano van ASO zegt dat er nog geen beslissing over een annulering werd genomen. „Het klopt dat de huidige coronatoestanden niet gunstig evolueren, maar voorlopig gaat Parijs-Roubaix nog door. Ook met start in Compiègne. Of er publiek wordt toegelaten, daar zijn we nog niet uit.”

Philippe Gilbert ging vorig seizoen aan de haal met de zege in ’De Hel van het Noorden’. Ⓒ AFP

Een verbod op de aanwezigheid van toeschouwers lijkt onafwendbaar. Sowieso heeft de Franse overheid al een verbod op publiek opgelegd voor vier kasseistroken. Momenteel mogen nog duizend personen – inclusief renners en personeel – aanwezig zijn op de Vélodrome aan de aankomst. Als de situatie in het departement van Le Nord nog verergert – dat zit eraan te komen – van rood naar rouge écarlate (dieprood, nvdr.), wordt de toegang voor toeschouwers verboden langs alle kasseistroken en op de Vélodrome.

Vuelta a España

Lang leek de Vuelta de grote ronde te zullen worden die niet zou kunnen doorgaan. De coronatoestand in Spanje is erg slecht, maar dan vooral in Madrid en uitgezonderd de slotrit gaat het parcours van deze Vuelta over Noord-Spaanse wegen. Regio’s als Aragon, Baskenland, Asturië, Cantabrië en Castilië-Leon worden ruim toebedeeld. Die regio’s zijn dunbevolkt en hebben minder last van Covid-verspreiding. De kans dat de Vuelta doorgaat, is momenteel groter dan dat het geval is voor Parijs-Roubaix.

(Bron: Het Nieuwsblad)