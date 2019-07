PSV baalt van vertrek Angelino naar Manchester City

Manchester City verkocht Angelino vorig jaar voor ruim vijf miljoen euro aan PSV, maar bedong toen wel een terugkoopoptie voor naar verluidt tien à twaalf miljoen. Het is een lager bedrag dan PSV normaal gesproken zou kunnen incasseren voor de talentvolle, aanvallend ingestelde linksback. Aan de andere kant hadden de Eindhovenaren hem zonder die optie vorig jaar vermoedelijk niet voor een relatief lage transfersom kunnen binnenhalen.

„Natuurlijk hadden we José graag nog even behouden, maar het is niet vreemd dat zijn stormachtige ontwikkeling bij clubs van het niveau van Manchester City zijn opgevallen”, zo stelt technisch manager John de Jong. „Er was veel interesse in hem. Aan de ene kant balen we van zijn vertrek, maar aan de andere kant maakt het ons ook trots. We bewijzen dat we hier spelers klaarstomen voor de absolute top.”

De clausule die PSV destijds overeenkwam met de Engelsen was een resultaat van de onderhandelingen. „Wij zijn weloverwogen akkoord gegaan en moeten na een jaar concluderen dat José het geweldig heeft gedaan”, aldus De Jong. „Misschien nog wel beter dan we hadden durven hopen. Hij heeft City bewezen dat het lichten van de optie gerechtvaardigd is.”