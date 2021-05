Feyenoord wint stadsderby en plaatst zich voor finaleronde play-offs tegen Utrecht

Sparta begon met een goed gevoel aan de wedstrijd tegen zijn grote broer. De ploeg van trainer Henk Fraser zit in een uiterst goede flow en pakte liefst dertien punten uit de laatste vijf duels. Feyenoord hoopte woensdagavond voor een primeur te zorgen. Nog nooit won de ploeg van Advocaat een play off-wedstrijd.

De thuisploeg noteerde na vijf minuten de eerste grote kans van de wedstrijd. Orkun Kökçü mocht aan de rand van de zestien uithalen, waarna Nicolai Jørgensen de bal van van richting veranderde. Via doelman Maduka Okoye belandde de bal op de paal en ontsnapte Sparta al vroeg aan een achterstand.

Penalty

Na een halfuur spelen legde scheidsrechter Jochem Kamphuis de bal op de stip. Een risicovolle sliding van Adil Auassar op Ridgeciano Haps pakte verkeerd uit. Steven Berghuis faalde niet, stuurde Okoye de verkeerde hoek in en schoot Feyenoord vanaf elf meter op voorsprong.

Bekijk ook: Uitkijken naar nieuw Feyenoord

Sparta was nog maar amper bekomen van de dreun toen de ploeg van Fraser al tegen een grotere achterstand aankeek. Een voorzet van Luis Sinisterra werd slechts twee minuten na de eerste goal door Jørgensen van dichtbij tussen de palen gefrommeld.

Nog voor rust kreeg Sparta de derde tik te verwerken toen Adil Auassar zich geblesseerd moest laten vervangen. De aanvoerder ging vijf minuten na het eerste fluitsignaal al op de grond zitten, probeerde nog verder te spelen, maar moest zich voor de thee dus al laten vervangen.

Finale

Feyenoord bleef na rust, waarin de gemoederen af en toe hoog opliepen, makkelijk overeind en plaatste zich eenvoudig voor de finaleronde tegen FC Utrecht. Dat kwam mede doordat Sparta geen schim was van de ploeg die de laatste weken zoveel indruk maakte in de Eredivisie. Een paar minuten voor tijd had Kökçü nog de mooiste goal van de avond kunnen maken, maar zijn keiharde knal spatte uit elkaar tegen de paal.

Bekijk ook: Uitkijken naar nieuw Feyenoord

Het is echter nog maar de vraag of de finale tegen Utrecht er daadwerkelijk gaat komen. De wedstrijd staat namelijk aankomende zaterdag op het programma, maar burgemeester Aboutaleb van Rotterdam verbiedt om de finale zaterdagavond tegen Utrecht in De Kuip te laten spelen. Tegelijkertijd vindt een paar kilometer verderop in Ahoy namelijk het Eurovisiesongfestival plaats. De burgemeester is bevreesd voor ongeregeldheden met fans van Feyenoord rond dat spektakel.

Beide ploegen zullen de komende dagen met de KNVB om tafel gaan om te kijken of de wedstrijd elders op neutraal terrein kan worden afgewerkt. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt de uitspelende ploeg (FC Utrecht) reglementair als winnaar aangemerkt. Zo ver hoopt Feyenoord het natuurlijk niet te laten komen.