’Dit moet Remko Pasveer constant blijven doen voor Ajax’

Doel

„Remko Pasveer heeft tegen SC Heerenveen een aantal heel belangrijke reddingen verricht, op cruciale momenten”, aldus de voormalig linksback van Ajax. „Waar Ajax het verdedigend een aantal keren liet afweten, redde hij drie keer en keek hij een keer een bal op de paal, wat gunstig is als je dat kan doen. Fijn dat hij een keer belangrijk is, nu de discussie over het laten keepen van André Onana aanzwengelt, maar dat moet hij wel constant blijven doen.”

Defensie

„Op rechtsback heb ik Noussair Mazraoui staan, omdat hij in heel goede vorm is. Hij moet wel bijtekenen vind ik, anders moeten ze bij Ajax gewoon Devyne Rensch daar neerzetten. Ik vind dat je een club niet zo aan het lijntje moet houden, maar blijkbaar hebben sommige spelers tegenwoordig weinig moraal. Hij was aanvallend geweldig, speelde prima. Ondanks een verrassend zwakke Steven Berghuis voor zich, die weer vanaf rechts speelde in plaats van de nummer 10-positie waarop hij zoveel indruk maakte.”

Noussair Mazraoui speelde uitstekend tegen Heerenveen Ⓒ ANP Pro Shots

„Centraal achterin heb ik André Ramalho van PSV staan, omdat hij met zijn rake kopbal voor de ommekeer zorgde tegen PEC Zwolle (1-1). Ongelukkig voor PEC dat ze het net niet lang genoeg konden volhouden. Met dode spelsituaties is Ramalho heel bepalend, dat wapen hebben ze nu met hem ten opzichte van voorgaande jaren.”

„Naast hem heb ik Perr Schuurs staan”, zegt de 16-voudig international. „Hij speelde een vlekkeloze wedstrijd en zat er een paar keer heel goed bij, met het oppakken van de man die Daley Blind elke keer liet lopen. Hij hield de boel dicht, terwijl de backs van Ajax heel backs heel aanvallend speelden en een verdedigende middenvelder ontbrak.”

„Owen Wijndal liep bij AZ in een geoliede machine tegen FC Utrecht in de wedstrijd van dit weekend. Binnendoor of buitenom was het goed, hij had heel veel dreiging en is met name verdedigend ook sterker geworden.”

Middenveld

„Ik zet Jordy Clasie in de punt naar achteren”, zegt Boeve. „Hij gaf de goede passes, speelde goed tussen de linies in en groeit weer toe naar het niveau dat hij eigenlijk kan halen. Dat is mooi om te zien, in een geweldig AZ. Hij gaf van achteruit ook een schitterende voorassist op de 1-0.”

„Luuk Brouwers was nog geblesseerd in de voorbereiding, eigenlijk net op tijd fit voor het seizoen en ontwikkelt zich toch door. Als je bij Go Ahead als middenvelder twee goals maakt tegen een club waar veertig jaar niet van gewonnen is, dan ben je heel belangrijk. Hij maakte ook nog de beslissende 3-1.”

„Ik zou Fredrik Midtsjø kunnen noemen, maar kies voor Dani de Wit. Hij speelt met heel veel passie, diepgang en verzaakt nooit. Ook niet in het druk zetten, waardoor hij AZ beter laat spelen. Met twee goals verdient hij een plek.”

Dani de Wit Ⓒ ANP Pro Shots

Aanval

„Albert Gudmundsson gaf een assist en scoorde. Hij speelde een heel goede wedstrijd, vaak aan de binnenkant bij linksback Django Warmerdam, waardoor hij het centrale verdediger Willem Janssen ook heel moeilijk maakte en daarmee de defensie van Utrecht kwetsbaar.”

„In de spits kies ik voor Jens Odgaard, die scoorde en een assist gaf in De Kuip. Als je dit daar kan laten zien, terwijl je eerder mislukt bent bij SC Heerenveen, dan laat dat zien dat je het in de tussentijd hebt opgepakt. Mooi om te zien hoe spelers zich kunnen doorontwikkelen en dat is dit seizoen bij hem merkbaar. Tegen een overigens zwaar teleurstellend Feyenoord.”

„Dusan Tadic had twee uitstekende assists, maar Jesper Karlsson is mijn linksbuiten en speler van de week. Zijn mooie acties, de goal die hij maakte, de twee assists. Hij deed het vorig jaar al goed en groeit nu weer naar dat niveau toe. Het tweede jaar wil je van spelers de bevestiging zien van hun kwaliteiten. Dat komt nu, nadat hij net als heel AZ erg moeizaam aan het seizoen begon. Hij was nu weer creatief, binnendoor en buitenom.”