Video: FC Utrecht-fans gooien vuurwerk, club kondigt harde sancties aan

Beide ploegen bleven op het veld en na een oponthoud van ongeveer 5 minuten kon de arbitrage het duel hervatten. Het werd uiteindelijk 2-1 voor Vitesse.

FC Utrecht spreekt absolute schande van het wangedrag. De club gaat harde straffen opleggen aan de raddraaiers, zo kondigt het aan.

„Een absoluut dieptepunt deze misdragingen van een gedeelte van het uitvak rondom Vitesse”, zegt algemeen directeur Thijs van Es. „Wij vinden het schandalig dat er massaal vuurwerk gegooid is in de richting van het veld, daar waar mensen zaten en spelers stonden. Het mag duidelijk zijn dat dit in niets is waar FC Utrecht voor staat. Dit is het tegenovergestelde van het steunen van het team en onze club.

„Alles staat op beeld, wij hebben de beelden inmiddels al ontvangen van onze collega’s van Vitesse en gaan harde straffen opleggen aan de verantwoordelijken. Verder willen wij vanuit onze club onze excuses aanbieden voor het wangedrag van de minderheid in het uitvak, die zich supporter willen noemen van onze club”, aldus Van Es.

Feyenoord - AZ even stilgelegd na wangedrag fans thuisclub

Het duel tussen Feyenoord en AZ is voor rust even onderbroken. Scheidsrechter Allard Lindhout legde het spel tijdelijk stil nadat fans van de thuisploeg AZ-doelman Peter Vindahl Jensen met allerlei voorwerpen hadden bekogeld, waaronder blikjes en plastic glazen.

Aanvoerder Owen Wijndal van AZ ergerde zich daar aan en gooide een blikje terug naar de fans achter het doel. Dat leidde weer tot een reactie van supporters van Feyenoord. De stadionspeaker in De Kuip verzocht het publiek om zich te gedragen. Daarna werd het spel weer hervat.

Eerder op de middag werd ook het duel tussen Fortuna Sittard en PSV even onderbroken toen fans van de club uit Eindhoven in de openingsfase vuurwerk op het velde gooiden. De KNVB kondigde onlangs al aan dat het strenger gaat optreden om ongeregeldheden in het betaald voetbal aan te pakken.

Sinds de start van de competitie zijn al herhaaldelijk wedstrijden tijdelijk stilgelegd om met vuurwerk, bier en andere voorwerpen gooiende fans tot bedaren te brengen. De bond gaat over tot hogere straffen, het weren van uitsupporters en het staken van wedstrijden als het aantal incidenten niet minder wordt.