Guus Hiddink: ’Ik teken pas als zaken zijn afgehandeld’

Guus Hiddink Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Guus Hiddink is overvallen door de negatieve reactie van Remko Bicentini. De nieuwe bondscoach van Curaçao verkeerde in de veronderstelling dat de voetbalbond van het Antilliaanse eiland de zaken met zijn voorganger correct had afgehandeld, maar die reageerde afgelopen weekend verbijsterd op de gang van zaken. Pas uren nadat in de media was gekomen, dat Hiddink de nieuwe bondscoach was, kreeg Bicentini een mail van de Curaçaose voetbalbond over zijn congé. Hiddink is niet blij met de gang van zaken. „Ik heb nog geen handtekening gezet. En dat ga ik ook niet doen, voordat alles keurig netjes is afgehandeld.”