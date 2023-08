Hirving Lozano in startblokken voor rentree bij PSV

EINDHOVEN - Vier jaar na zijn vertrek lonkt steeds nadrukkelijker een rentree in het Philips Stadion voor Hirving ’Chucky’ Lozano. Door de komst van de Deen Jesper Lindstrøm, die is overgenomen van Eintracht Frankfurt, is Napoli bereid om mee te werken aan een overgang van de Mexicaanse aanvaller naar PSV. Bronnen in Mexico en Italië geven aan dat de medische keuring snel ingepland zal worden. Lozano zou voor 15 miljoen euro de overgang kunnen maken, terwijl hij in 2019 voor bijna 40 miljoen euro is verkocht. Lozano (28) zelf wil volgens bronnen rond de speler dolgraag terugkeren bij PSV.

De supporters van PSV hopen dit beeld snel weer te kunnen zien. Hirving Lozano juichend in het shirt van hun club. Ⓒ FOTO’S ANP/HH