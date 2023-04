Premium Het beste van De Telegraaf

Max Verstappen jaagt op Red Bull-record Sebastian Vettel: ’Altijd geloofd in dit project’

Max Verstappen jaagt in Baku op zijn 38e zege in de F1. Ⓒ ANP/HH

BAKU - Al 22 races op rij scoorde Max Verstappen punten in de Formule 1, zijn beste reeks ooit. In Baku kan de regerend wereldkampioen zijn 38e zege boeken namens Red Bull Racing. Dat zou dan weer een evenaring zijn van het teamrecord van Sebastian Vettel. Nooit zat de Limburger in een betere positie, nadat hij ook heeft kennisgemaakt met de andere kant van de medaille. „Ik heb geleerd om geduldig te zijn”, zegt Verstappen.