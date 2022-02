Elftal van de Week gekleurd door top-4 en Willem II

Doel

„Timon Wellenreuther van Willem II staat op doel, omdat heel Willem II tegen Ajax fantastisch verdedigde en hij er altijd nog stond”, aldus de man die in 1984 de dubbel pakte met Feyenoord. „Je verwacht normaal bij zo’n uitverkiezing dat zijn ploeg dan minimaal een punt heeft gepakt, maar de tegengoal viel hem niet te verwijten. En dat zij het Ajax lastig maakten, daar was hij medeverantwoordelijk voor.”

Defensie

„Noussair Mazraoui van Ajax is mijn rechtsback. De tandem die hij vormt met Antony is bijzonder. Uit die wisselwerking komt zo ongelooflijk veel dreiging. Er was ook één fantastische actie, waarbij Martinez hem diep stuurde en voor de goal zette. De aanname was net niet honderd procent, maar dat past bij het beeld van hoe Ajax het bijna iedere tegenstander ongelooflijk moeilijk maakt.”

„Wessel Dammers van Willem II staat rechts centraal achterin, omdat hij net als Wellenreuther een exponent was van de ploeg die Ajax met man en macht van scoren probeerde af te houden. Dat is best goed gelukt, zonder heel veel grote kansen weg te geven, al ontkom je daar tegen Ajax nooit helemaal aan. Hij is onverzettelijk en dat hoort bij het karakter van een centrale verdediger.”

„Lisandro Martinez van Ajax zet ik naast Dammers. Samen met Jurriën Timber is hij natuurlijk al lange tijd ongenaakbaar en voetballend echt prima. Het staat achterin bij Ajax zo goed met die twee, dat Remko Pasveer bijna geen redding hoeft te verrichten. Daar is Martinez medeverantwoordelijk voor. Timber was degene die scoorde, maar Martinez: poh, hij straalt zoveel rust uit.”

„Voor Owen Wijndal geldt bij AZ met Jesper Karlsson voor zich ongeveer hetzelfde als het duo Mazraoui-Antony. Daar komt al weken het gevaar vandaan bij AZ en hij verdient zijn uitverkiezing als linksback. Ik ben heel benieuwd naar Feyenoord-thuis volgende week, echt één van de wedstrijden om dit seizoen nog naar uit te kijken.”

MIDDENVELD

„Orkun Kökçü is echt de architect bij Feyenoord op dit moment en mijn speler van de week. Hij is al weken aan het scoren. Er was veel commentaar op zijn doelgerichtheid en rendement, maar dat voegt hij nu duidelijk toe met weer een goal en een assist. Met zijn passes, zijn schoten; alles begint bij hem. Voor hemzelf is dat het allerbelangrijkste. Dit soort gasten heeft voor zichzelf iets groters voor ogen, maar soms is het pad daar naartoe wat lastig te volgen of te zien. Dat heeft hij gelukkig opgepakt.”

Owen Wijndal (links) en Jordy Clasie (rechts) staan beiden in het Elftal van de Week. Ⓒ ANP/HH

„Jordy Clasie van AZ heeft een mindere periode gehad, had het moeilijk, maar tegen Heracles was hij opnieuw echt weer aan het strooien met passes. Wat voor Kökcü bij Feyenoord geldt, geldt voor Clasie bij AZ. Als de bal op het middenveld komt, zorgt hij dat AZ echt verder komt. Laros Duarte van FC Groningen verdient trouwens een eervolle vermelding voor zijn optreden tegen PEC Zwolle.”

„Joey Veerman hoort ook in het elftal. Op een niveau hoger heeft hij bij PSV naadloos het niveau overgenomen wat hij bij SC Heerenveen al liet zien. Ik vraag me alleen nog af hoe het gaat als het tempo in echt grote duels nóg hoger komt te liggen. Want dat hij het in de Eredivisie kan, heeft hij bij Heerenveen al laten zien. Dan zou het bij PSV misschien niet moeilijker, maar zelfs nog makkelijker kunnen worden.”

AANVAL

„Luis Sinisterra van Feyenoord hoort er natuurlijk in, omdat hij al lang bepalend is voor zijn ploeg. Zijn goal was fantastisch. Hij heeft altijd een mooi moment, kan met zijn acties een wedstrijd openbreken, komt met voorzetten, is zelf voor de goal aanwezig. Hij is niet een buitenspeler zoals we die uit het verleden kennen, maar een complete aanvaller. Overigens verdient Ritsu Doan van PSV een eervolle vermelding met zijn invalbeurt. Alles wat hij doet, is gecontroleerd en ademt voetbal, een jongen die daardoor ook nooit een 3 zal spelen.”

Orkun Kökcü en Luis Sinisterra blonken uit bij Feyenoord. Ⓒ ANP/HH

„Loïs Openda van Vitesse is de spits. Hij laat al langer zien dat hij tot de beste aanvallers van Nederland behoort. Hij draagt Vitesse zo’n beetje op zijn schouders, want als hij niet speelt is Vitesse twee klassen minder. Hij scoorde weliswaar niet tegen FC Utrecht, maar zelfs met een man meer waren zij niet bij machte deze stoomwals te stoppen. Hij gaat binnendoor, buitenom; het maakt hem allemaal niets uit. Hij is enorm dreigend.”

„Jesper Karlsson van AZ staat op links. Hij is hot, net als bij Sinisterra. Bijna alles wat hij doet, levert gevaar op. Je ziet dat hij de man in vorm is. Het is bij hem mooi om naar te kijken en daar gaan de mensen voor naar het stadion.”