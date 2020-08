Kevin De Bruyne verzucht: ander jaar, maar hetzelfde verhaal

„Het is een ander jaar, maar hetzelfde verhaal. We moeten ervan leren, want het is niet goed genoeg”, zei de Belg, die halverwege de tweede helft voor de 1-1 tekende.

„De eerste helft was niet goed genoeg; we weten dat we langzaam begonnen. De tweede helft speelden we heel goed en we kwamen terug tot 1-1. We hadden een paar kansen, waarna de 2-1 en 3-1 vielen. Het is jammer om er zo uit te gaan.”

Aan de 2-1 en 3-1, beide gemaakt door Moussa Dembélé, gingen fouten van City vooraf. „Ik heb geen idee, want ik heb het niet teruggezien. Ik ga dat hen niet kwalijk nemen, ik denk dat we het beter hadden moeten doen”, zo hield De Bruyne zich op de vlakte.

Voor het derde jaar op een rij verloor City in de kwartfinales. Vorig jaar was Tottenham Hotspur over twee duels te sterk, een jaar eerder Liverpool. In de competitie eindigde City als tweede, op ruime achterstand van Liverpool.