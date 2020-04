International Champions Cup afgelast vanwege coronavirus

De organisatoren laten weten dat ze ernaar uitkijken om het toernooi in 2021 weer te houden. „De onduidelijkheid over wanneer maatregelen over sociale afstand houden worden opgeheven en de onzekerheid over de voetbalkalender, waarbij Europese competities mogelijk worden uitgespeeld in augustus, zorgen ervoor dat het plannen van de International Champions Cup deze zomer onhaalbaar is”, meldde de organisatie.

Het vriendschappelijk toernooi waarvan de wedstrijden grotendeels in de Verenigde Staten worden gespeeld, bestaat sinds 2013. Benfica was vorig jaar de winnaar.