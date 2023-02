Oud-F1-coureur en tweevoudig Grand Prix-winnaar Jabouille (80) overleden

Jabouille hielp Renault bij de vorming van hun renstal in de Formule 1. De Parijzenaar won in 1979 en 1980 telkens één Grand Prix. Zijn erelijst telt verder nog zes polepositions in 46 races. Bij Renault stond Jabouille in 1980 zijn plek af aan Alain Prost.

Hij stond buiten zijn activiteiten in de Formule 1 ook vier keer op het podium na de 24 uur van Le Mans.