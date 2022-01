Heerenveen grijpt naast Mitchell van der Gaag

Ten Hag is – zo melden bronnen binnen de Amsterdamse club – zeer tevreden over de samenwerking met Van der Gaag, die vorig seizoen nog Jong Ajax onder zijn hoede had. In juni 2020 tekende de oud-speler van onder meer PSV, Motherwell, FC Utrecht en Maritimo bij Ajax een nieuwe verbintenis tot de zomer van 2023.

Van der Gaag, die eerder ook in beeld was bij Vitesse en (als assistent) bij PSV, heeft de beslissing van Ajax volgens bronnen binnen de club eenvoudig geaccepteerd. Dat hij de nummer één van SC Heerenveen is, zou hij eervol vinden, maar hij heeft het op De Toekomst bijzonder naar zijn zin.