Ajax verkiest Jakov Medic boven Jan Paul van Hecke

Daarmee wordt opnieuw niet aan de wens van hoofdtrainer Maurice Steijn voldaan Nederlanders aan zijn selectie toe te voegen. Nadat de scouting en staf van Ajax beelden van een aantal kandidaten hadden bekeken, viel de keuze verrassend op Medic. De 1,93 meter lange verdediger wordt voor twee miljoen euro en bonussen opgepikt in de Tweede Bundesliga, bij Sankt Pauli, de nummer vijf van vorig seizoen. In de zestig duels die hij tot dusver op het tweede niveau in Duitsland speelde, scoorde hij vijf keer.

De transfersom gaf uiteindelijk de doorslag, want in eerste instantie had Ajax zijn zinnen op Jan Paul van Hecke gezet. De voormalige NAC Breda-speler in dienst van Brighton & Hove Albion heeft echter een prijskaartje van tientallen miljoenen euro om zijn nek en dat was directeur voetbalzaken Sven Mislintat voor een tweede rechter centrale verdediger te gortig.

Als alternatief voor Jorrel Hato (17) heeft Mislintat immers al Hiroki Ito (24) op het oog. De linksbenige centrale verdediger van VfB Stuttgart werd een jaar geleden voor vierhonderdduizend euro overgenomen van Jubilo Iwata en moet nu naar verwachting (met bonussen) het veertigvoudige kosten. De gesprekken daarover met Stuttgart zijn in volle gang.