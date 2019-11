Asprilla overtuigde ’sniper’ om Chilavert níet neer te schieten

Asprilla - voormalig spits van onder anderen Parma en Newvastle United - vertelt aan het Colombiaanse televisiestation TelePacifico dat de huurmoordenaar hem op had gebeld in zijn hotelkamer destijds. Paraguay won het duel met 2-1 en zowel Asprilla als Chilavert werd van het veld gestuurd.

„Ben je helemaal gek geworden?!”, riep de aanvaller door de telefoon. „Daarmee maak je het Colombiaanse voetbal kapot. Wat er op het veld gebeurt blijft daar ook.”

Asprilla was in de jaren 90 - samen met onder anderen doelman René Higuita en middenvelder Carlos Valderrama - een van de blikvangers van het nationale elftal. In 57 interlands maakte hij 20 treffers.

De Colombiaanse verdediger Andres Escobar werd in 1994 in Medellin doodgeschoten op straat, nadat hij enkele dagen daarvoor met een eigen goal had bijgedragen aan de nederlaag tegen de VS op het WK. Door de nederlaag werd Colombia uitgeschakeld.