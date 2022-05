Premium Het beste van De Telegraaf

’Het is bizar hoe goed het maar blijft gaan’ Verbrijzeld onderbeen dreef Danny Jansen (19) indirect richting top van het darts

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Danny Jansen voelt zich thuis op de boerderij van zijn ouders. Ⓒ ROBERT HOETINK

AMSTERDAM - Hij is pas negentien jaar, maar nu al bezig om in een razend tempo zijn naam te vestigen in de internationale dartwereld. Danny Jansen boezemt zijn tegenstanders angst in met indrukwekkende gemiddeldes en overwinningen op wereldtoppers. Wie is eigenlijk het aanstormende talent uit Holten dat in zijn korte leven al veel heeft moeten overwinnen?