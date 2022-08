Geen PSV-supporters welkom bij Eredivisie-duel met Ajax

De reden is dat er tijdens het duel om de Johan Cruijff Schaal ’opnieuw door een grote groep PSV-supporters massaal en langdurig (antisemitische) spreekkoren, kwetsende liederen en zeer onwenselijke beledigingen aan het adres van een aantal Ajax-spelers ten gehore is gebracht’. Dat heeft de gemeente Amsterdam algemeen directeur Marcel Brands in een door burgemeester Femke Halsema ondertekende brief laten weten.

PSV laat in reactie op de beslissing van Halsema om geen Eindhovense supporters toe te laten bij Ajax-PSV in de Eredivisie weten „begrip te hebben voor het besluit.” De PSV-directie geeft aan „dat de maatregel wordt geaccepteerd, omdat er zaken zijn voorgevallen die niet acceptabel zijn.”

Een woordvoerder van de club laat weten: „Natuurlijk betreuren we het dat de goeden onder de kwaden moeten lijden, maar we hopen ook dat er een breed gedragen besef onder supporters indaalt dat het afgelopen moet zijn met het negatief bejegenen van de tegenstander. Het steunen van je eigen ploeg kan zorgen voor een boost, maar dat geldt niet voor het beledigen van de tegenstander. We hopen dat het besef indaalt dat dit moet stoppen en dat je daar anders jezelf mee dupeert.”

De brief van 16 augustus 2022

Geachte heer Brands,

Zaterdag 30 juli speelde Ajax tegen PSV in de Johan Cruijff Arena. Ondanks herhaalde waarschuwingen, werden tijdens de wedstrijd opnieuw door een grote groep PSV supporters massaal en langdurig (antisemitische) spreekkoren, kwetsende liederen en zeer onsmakelijke verwensingen en (strafbare) beledigingen aan het adres van een aantal Ajax spelers ten gehore gebracht. Daarnaast zijn door PSV supporters diverse vernielingen aangebracht in het stadion aan veiligheidsnetten en toiletten, werden er veelvuldig voorwerpen en vloeistoffen vanuit het uitvak naar de omringende vakken gegooid en werden aanwijzingen van de stewards massaal niet opgevolgd. Hierdoor werd de politie uiteindelijk genoodzaakt tot inzet van de ME.

Het scanderen van leuzen als ’Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas’, ’alle Joden moeten dood’, ’Samen verbranden zij Joden, want Joden branden het best’, ’Schop, schop, schop ze neer, schop die Joden neer’ en ’Steven Bergwijn vieze vuile kankerjood ga maar lekker dood’ is volstrekt onacceptabel en in een aantal gevallen zelfs strafbaar. Dit geldt overigens ook voor de ’alle boeren zijn homo’s’ spreekkoren vanaf de zijde van Ajaxsupporters in de tweede helft. Deze spreekkoren tolereert de Amsterdamse driehoek niet in onze stad. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor het aanbrengen van vernielingen aan andermans eigendom.

Op basis van de rapportages in de Ketenvoorziening Voetbal en Veiligheid (KVV) en informatie van de politie moet de driehoek constateren dat terugkijkend vanaf 2017, bij iedere wedstrijd tussen Ajax en PSV waarbij publiek aanwezig was, sprake is geweest van het roepen van leuzen als ’Alle Joden aan het gas’, ’Alle Joden moeten dood’ en ’Samen verbranden zij Joden, want Joden branden het best’. Tijdens de vorige editie om de Johan Cruijff Schaal tussen Ajax en PSV op 7 augustus 2021 was ook sprake van bovengenoemde massale en langdurige (antisemitische) spreekkoren door PSV supporters. De driehoek van Amsterdam heeft op 27 augustus 2021, middels een brief aan PSV, Ajax, KNVB en de driehoek van Eindhoven nog maar eens kenbaar gemaakt dat dit gedrag onacceptabel is en gewaarschuwd dat bij herhaling van de spreekkoren de driehoek genoodzaakt is hieraan consequenties te verbinden en beperkende maatregelen op te leggen ten aanzien van de aanwezigheid van PSV-supporters bij wedstrijden in Amsterdam.

De daarop volgende competitiewedstrijd op 24 oktober 2021 tussen Ajax en PSV in de Johan Cruijff ArenA verliep ook niet zonder ongeregeldheden; tijdens de in- en uitstroom van het stadion werden door individuele en groepen PSV supporters meerdere malen antisemitische leuzen geroepen. Op 19 juli 2022 stuurde de driehoek daarom opnieuw een brief aan Ajax, PSV, KNVB en de driehoek van Eindhoven om nogmaals te waarschuwen dat bij herhaling van kwetsende uitingen en/of ongeregeldheden tijdens de wedstrijd van 30 juli jl. zij genoodzaakt is om hieraan consequenties te verbinden. In de brief wordt door de driehoek benadrukt dat van PSV en Ajax verwacht wordt dat zij en hun supporters verantwoordelijkheid nemen voor een fatsoenlijke verloop van de wedstrijd. Zelfs in de bussen waarmee de PSV supporters vanuit Eindhoven naar Amsterdam werden vervoerd zijn de supporters nogmaals gewezen op hun verantwoordelijkheid voor een fatsoenlijk verloop van de wedstrijd en op de mogelijke consequenties van ontoelaatbare spreekkoren en gedrag. Helaas moet de driehoek constateren dat de PSV supporters tijdens de wedstrijd 30 juli jl. deze verantwoordelijkheid opnieuw niet hebben genomen. Opnieuw was er sprake van massale en langdurige (antisemitische) spreekkoren tijdens de wedstrijd, diverse vernielingen en zelfs doodsverwensingen aan het adres van Ajax spelers Steven Bergwijn en Mohamed Ihattaren.

Een waarschuwing en oproep door de stadionspeaker vlak voor rust om de spreekkoren te beëindigen werd door de PSV supporters beantwoord met het nog massaler en duidelijker hoorbaar scanderen van de genoemde leuzen. Na overleg met de politie, PSV, en KNVB is door de veiligheidscoördinator van Ajax overwogen het duel tijdelijk stil te leggen danwel te laten staken en de politie heeft zich moeten prepareren op een mogelijke vroegtijdige uitstroom van het publiek. Omdat in de loop van de tweede helft de spreekkoren ophielden, is het duel uiteindelijk niet stilgelegd of gestaakt. De afdronk van de wedstrijd is door de wanstaltige spreekkoren echter heel erg wrang. De maat is nu dan ook vol. Ondanks veelvuldig waarschuwen constateert de driehoek van Amsterdam over de afgelopen jaren geen verbetering in het gedrag van uw achterban.

Het stadium van waarschuwen is nu wel voorbij. Daarom worden voor de volgende wedstrijd tussen Ajax en PSV in de Johan Cruijff ArenA de beperkende maatregelen, waar u en uw supporters steeds voor zijn gewaarschuwd en op zijn gewezen, doorgevoerd; De driehoek heeft besloten dat in ieder geval de aankomende competitiewedstrijd tussen Ajax en PSV op 6 november 2022 in de Johan Cruijff ArenA zonder PSV supporters gespeeld zal worden. De driehoek zal daarna opnieuw afwegen of voor volgende wedstrijden het aantal aanwezige PSV supporters weer stapsgewijs kan worden uitgebreid. Bij deze afweging zal het gedrag van uw achterban rondom wedstrijden en in de stadions aankomende periode natuurlijk een cruciale factor zijn. De driehoek verwacht dan ook dat u ondertussen samen met uw achterban blijft werken aan het aanscherpen van uw plan van aanpak om dergelijk gedrag in de toekomst daadwerkelijk te voorkomen en effectief aan te pakken.

Hoogachtend, namens de Driehoek van Amsterdam,

Femke Halsema

Burgemeester Amsterdam