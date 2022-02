Sport kort: exit Team BikeExchange in Valencia na coronagevallen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Team BikeExchange uit Ronde van Valencia vanwege coronagevallen

10.26 uur: De Australische wielerploeg Team BikeExchange-Jayco heeft zich teruggetrokken uit de Ronde van Valencia. Er zijn twee leden van de ploeg positief getest op corona, meldt het team.

„De veiligheid van al onze renners en medewerkers en die van iedereen die betrokken is bij de Ronde van Valencia is van het allergrootste belang. Wij geloven dat de enige juiste beslissing die in deze omstandigheden genomen kan worden is om ons terug te trekken uit de wedstrijd”, lichtte manager Brent Copeland toe.

De Ronde van Valencia is vrijdag toe aan de derde etappe. Fabio Jakobsen (Quick-Step) won donderdag de tweede etappe. De Nederlandse inbreng van Team BikeExchange was niet actief in de vijfdaagse Spaanse rittenkoers. Dylan Groenewegen en Jan Maas rijden voor de ploeg in de Ronde van Saudi-Arabië. Groenewegen zegevierde donderdag in de derde rit.

Basketballers Hawks brengen zegereeks Suns ten einde

09.21 uur: De zegereeks van Phoenix Suns in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA is ten einde gebracht. Na elf overwinningen op rij volgde een nederlaag tegen Atlanta Hawks met 124-115. Grote man bij de winnende ploeg was Trae Harding, die 43 punten noteerde.

Het was tot kort voor de wedstrijd niet zeker of Harding wel zou meespelen tegen de Suns, want hij was nog maar net hersteld van een schouderblessure die hem een tijdje aan de kant had gehouden. Hij was in ieder geval zijn scherpte nog niet kwijt, getuige ook zijn zes 3-punters. De Suns behouden ondanks de nederlaag de koppositie in de westelijke divisie. Bij die ploeg was Devin Booker topscorer met 32 punten.

Los Angeles Clippers won de stadsderby met Los Angeles Lakers met slechts 1 punt verschil: 111-110. Reggie Jackson, goed voor 25 punten in de wedstrijd, maakte 4 seconden voor tijd de winnende worp. Anthony Davis van de Lakers kwam tot een score van 30 punten en 17 rebounds. Hij kreeg in de slotseconde de kans om zijn ploeg alsnog aan de zege te helpen, maar hij wierp de bal niet in de basket. De Lakers speelden opnieuw zonder vedette LeBron James, die kampt met een knieblessure.