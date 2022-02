Sport kort: FC Twente met Brenet, maar zonder fans tegen Vitesse

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Handbalinternational Sprengers wisselt van club in Bundesliga

16.03 uur: Zoë Sprengers verandert aan het einde van het seizoen van club in de Duitse Bundesliga. Ze verruilt Bayer Leverkusen voor Borussia Dortmund. De 22-jarige Sprengers maakte in december bij Oranje haar WK-debuut.

Sprengers, specialiste op de linkerhoek, komt bij een club waarvoor ook haar mede-internationals Laura van der Heijden, Yara ten Holte, Delaila Amega en Tessa van Zijl handballen. Cirkelspeelster Merel Freriks speelt nu ook nog bij Dortmund, maar zij verlaat de club en vervolgt haar carrière bij de Franse club Brest Bretagne.

FC Twente met Brenet, maar zonder publiek tegen Vitesse

16.00 uur: Vleugelverdediger Joshua Brenet maakt deel uit van de selectie van FC Twente voor het duel met Vitesse. De 27-jarige oud-PSV’er kwam op de slotdag van de transfermarkt over van het Duitse Hoffenheim, als vervanger van de naar Parma overgestapte Jayden Oosterwolde. „Met de komst van Joshua zijn we dik tevreden, hij kan op beide kanten spelen”, zegt trainer Ron Jans, die zelf zijn contract in Enschede met een jaar verlengde. De Tsjechische middenvelder Michal Sadilek zit tegen Vitesse zijn laatste wedstrijd schorsing uit. FC Twente staat na twintig wedstrijden op de vierde plaats met 38 punten, twee punten meer dan Vitesse, dat de zesde plek inneemt. „Het seizoen duurt nog lang, maar dit is wel een wedstrijd waarin je goede zaken kunt doen als je wint”, aldus Jans.

Hoewel de profclubs weer een derde van hun stadioncapaciteit mogen gebruiken om toeschouwers te ontvangen, houdt FC Twente zaterdag de poorten van de Grolsch Veste dicht. De club wil het stadion pas openen als alle seizoenkaarthouders en sponsors welkom zijn. FC Twente kreeg ook wat teleurgestelde reacties van supporters vanwege dat standpunt. „Uiteraard snappen we dat. Toch kiezen we ervoor om onze rug recht te houden”, zegt algemeen directeur Paul van der Kraan. „Hiermee willen we een krachtig signaal afgeven: óf al onze seizoenkaarthouders en sponsors naar binnen, óf niemand.”

Team BikeExchange uit Ronde van Valencia vanwege coronagevallen

10.26 uur: De Australische wielerploeg Team BikeExchange-Jayco heeft zich teruggetrokken uit de Ronde van Valencia. Er zijn twee leden van de ploeg positief getest op corona, meldt het team.

„De veiligheid van al onze renners en medewerkers en die van iedereen die betrokken is bij de Ronde van Valencia is van het allergrootste belang. Wij geloven dat de enige juiste beslissing die in deze omstandigheden genomen kan worden is om ons terug te trekken uit de wedstrijd”, lichtte manager Brent Copeland toe.

De Ronde van Valencia is vrijdag toe aan de derde etappe. Fabio Jakobsen (Quick-Step) won donderdag de tweede etappe. De Nederlandse inbreng van Team BikeExchange was niet actief in de vijfdaagse Spaanse rittenkoers. Dylan Groenewegen en Jan Maas rijden voor de ploeg in de Ronde van Saudi-Arabië. Groenewegen zegevierde donderdag in de derde rit.

Basketballers Hawks brengen zegereeks Suns ten einde

09.21 uur: De zegereeks van Phoenix Suns in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA is ten einde gebracht. Na elf overwinningen op rij volgde een nederlaag tegen Atlanta Hawks met 124-115. Grote man bij de winnende ploeg was Trae Harding, die 43 punten noteerde.

Het was tot kort voor de wedstrijd niet zeker of Harding wel zou meespelen tegen de Suns, want hij was nog maar net hersteld van een schouderblessure die hem een tijdje aan de kant had gehouden. Hij was in ieder geval zijn scherpte nog niet kwijt, getuige ook zijn zes 3-punters. De Suns behouden ondanks de nederlaag de koppositie in de westelijke divisie. Bij die ploeg was Devin Booker topscorer met 32 punten.

Los Angeles Clippers won de stadsderby met Los Angeles Lakers met slechts 1 punt verschil: 111-110. Reggie Jackson, goed voor 25 punten in de wedstrijd, maakte 4 seconden voor tijd de winnende worp. Anthony Davis van de Lakers kwam tot een score van 30 punten en 17 rebounds. Hij kreeg in de slotseconde de kans om zijn ploeg alsnog aan de zege te helpen, maar hij wierp de bal niet in de basket. De Lakers speelden opnieuw zonder vedette LeBron James, die kampt met een knieblessure.