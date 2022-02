Sport kort: Milan mist Zlatan in derby, Kelderman verlaat Ronde van Valencia

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Thomas nieuwe leider in Ster van Bessèges, Vlasov wint in Valencia

18.52 uur: Benjamin Thomas heeft de derde etappe in de Ster van Bessèges gewonnen. De 26-jarige Fransman van Cofidis won na 155 kilometer in Bessèges, voor de Italiaan Alberto Bettiol en de Noor Tobias Halland Johannessen. Thomas neemt met zijn ritzege direct de leiderstrui over van de Deen Mads Pedersen.

Thomas arriveerde solo. Negen seconden later hield Bettiol de jonge Johannessen in de sprint om de tweede plaats achter zich.

Ook in Spanje werd er gefietst. De derde etappe van de ronde van Valencia ging daar naar Aleksandr Vlasov. Net als Thomas kwam de Rus in zijn eentje over de streep, na een rit over 155 kilometer van Alicante naar Alto de Las Antenas.

Ook voor Vlasov was de dagzege voldoende om de leiding in het algemeen klassement over te nemen. Hij ging de Belg Remco Evenepoel voorbij.

Wilco Kelderman ging in de etappe in Valencia overigens niet meer van start. De renner van Bora-hansgrohe heeft nog te veel last van de verwondingen die hij opliep door een val tegen het einde van de tweede etappe.

Golfer Huizing valt ver terug in Verenigde Arabische Emiraten

18.44 uur: Golfer Daan Huizing heeft zijn goede start op het Ras al Khaimah Championship in de Verenigde Arabische Emiraten geen passend vervolg kunnen geven. Huizing begon de dag in de top 10, maar viel vervolgens ver terug en miste uiteindelijk zelfs de cut.

Huizing deed 74 slagen over zijn tweede ronde, 6 meer dan op de openingsdag. Hij noteerde slechts twee birdies en sloeg vier bogeys. Daardoor kwam hij uit op -2, terwijl een score van -3 nodig was om dit weekend verder te spelen.

Wil Besseling overleefde de schifting wel op de Al Hamra Golf Club. Hij ging rond in 68 slagen en deed het daarmee aanzienlijk beter dan donderdag, toen hij 73 slagen nodig had. Zijn score van -3 was precies voldoende om zaterdag en zondag in actie te mogen komen. De 36-jarige Besseling staat gedeeld 52e.

De Schot David Law gaat met een score van -14 aan de leiding.

Canadese tennissers missen toppers tegen Oranje

18.35 uur: De Canadese tennissers nemen het volgende maand in Den Haag tegen Nederland op zonder toppers Félix Auger-Aliassime en Denis Shapovalov. Op vrijdag 4 en zaterdag 5 maart strijden Nederland en Canada om een plek in de Daviscup Finals.

Auger-Aliassime is de nummer 9 van de wereld, Shapovalov staat drie plekken lager dan zijn landgenoot. Het tweetal bezorgde Canada begin dit jaar nog de eindzege op de ATP Cup in Australië. Ook de nummers 3 en 4 van het Noord-Amerikaanse land, Milos Raonic en Vasek Pospisil, zijn er niet bij op Sportcampus Zuiderpark.

Canada treedt in Den Haag derhalve aan met een regelrechte b-garnituur, die bestaat uit Brayden Schnur, Steven Diez, Peter Polansky en Alexis Galarneau. Schnur is met een 239e plek op de wereldranglijst de beste Canadees.

Nederland stelt daar in de Daviscup Finals wel haar sterkst mogelijke formatie tegenover. Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor nemen vermoedelijk de singles voor hun rekening.

AC Milan mist Zlatan tijdens stadsderby

18.25 uur: AC Milan moet het zaterdag in de stadsderby tegen koploper Internazionale doen zonder clubtopscorer Zlatan Ibrahimovic. De 40-jarige Zweed is niet op tijd hersteld van een blessure aan zijn achillespees, die hij eind januari opliep tegen Juventus. In vijftien Serie A-wedstrijden scoorde Ibrahimovic dit seizoen al acht keer.

De achterstand van AC Milan op de koploper, waar Oranje-internationals Stefan de Vrij en Denzel Dumfries onder contract staan, bedraagt 4 punten. Inter heeft daarbij bovendien nog een wedstrijd tegoed op haar aartsrivaal.

De stadsderby wordt zaterdagavond om 18.00 uur gespeeld.

Fortuna Sittard zonder positief geteste Verrips

18.20 uur: Fortuna Sittard mist zaterdag in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen Michael Verrips. De 25-jarige keeper, onlangs overgekomen van de Engelse club Sheffield United, heeft positief getest op het coronavirus en is in thuis-isolatie gegaan. Trainer Sjors Ultee zal daarom noodgedwongen terug moeten vallen op Yanick van Osch, die zijn basisplaats na de winterstop nog moest afstaan aan Verrips.

Met de nieuwe doelman onder de lat verloren de Limburgers afgelopen maand met 2-1 van zowel AZ als RKC Waalwijk. Fortuna Sittard houdt met 13 punten uit twintig wedstrijden alleen PEC Zwolle, dat een punt minder heeft, onder zich in de Eredivisie.

Delmee krijgt Verboom als assistent-trainer

18.18 uur: Jeroen Delmee, de bondscoach van de Nederlandse hockeyers, krijgt Eric Verboom als assistent. De 52-jarige Verboom gaat zijn werk voorlopig combineren met het trainerschap bij de mannen van Den Bosch. Na dit seizoen gaat hij, tot en met de Olympische Spelen van Parijs in 2024, fulltime aan de slag bij Oranje.

De hockeyers zijn in voorbereiding op vier Pro League-duels in Zuid-Afrika. Op 8 en 12 februari is Zuid-Afrika de tegenstander, op 9 en 13 februari treft de ploeg van Delmee Frankrijk.

Delmee selecteerde 22 spelers voor de trip naar Zuid-Afrika, waar Oranje nu aan het trainen is. Jelle Galema van Oranje-Rood is vanwege een blessure niet meegereisd en hij werkt in Nederland aan zijn herstel.

Moeizame zege hockeysters op Spanje in Pro League

17.28 uur: De Nederlandse hockeysters hebben in de Pro League een moeizame zege geboekt op Spanje. De olympisch kampioen won in Valencia met 1-0. Frédérique Matla was de maker van de enige goal. Het was de derde wedstrijd van Oranje in de nieuwe landencompetitie en de eerste met interim-bondscoach Jamilon Mülders op de bank. De Duitser is de tijdelijke opvolger van de vertrokken Alyson Annan. Het Nederlands team won vorig najaar de twee duels met België. In de ploeg van Mülders ontbrak Felice Albers. Zij brak eerder deze week haar linkerduim door een val op de training.

De vorige keer dat Nederland en Spanje elkaar troffen, was op het EK van vorig jaar in Amstelveen. Oranje won toen met 7-1. Zo makkelijk ging het vrijdag niet. Nederland werkte zich moeizaam door de wedstrijd heen. Pas in de 42e minuut viel de goal. Matla tikte van dichtbij een voorzet van Marloes Keetels binnen. De aanvalster maakte haar 65e interlanddoelpunt. Matla was minder gelukkig bij de strafcorners. Oranje kreeg er zes, maar geen enkele leidde tot succes. De twee ploegen treffen elkaar zaterdag nog een keer in Valencia.

Handbalinternational Sprengers wisselt van club in Bundesliga

16.03 uur: Zoë Sprengers verandert aan het einde van het seizoen van club in de Duitse Bundesliga. Ze verruilt Bayer Leverkusen voor Borussia Dortmund. De 22-jarige Sprengers maakte in december bij Oranje haar WK-debuut.

Sprengers, specialiste op de linkerhoek, komt bij een club waarvoor ook haar mede-internationals Laura van der Heijden, Yara ten Holte, Delaila Amega en Tessa van Zijl handballen. Cirkelspeelster Merel Freriks speelt nu ook nog bij Dortmund, maar zij verlaat de club en vervolgt haar carrière bij de Franse club Brest Bretagne.

FC Twente met Brenet, maar zonder publiek tegen Vitesse

16.00 uur: Vleugelverdediger Joshua Brenet maakt deel uit van de selectie van FC Twente voor het duel met Vitesse. De 27-jarige oud-PSV’er kwam op de slotdag van de transfermarkt over van het Duitse Hoffenheim, als vervanger van de naar Parma overgestapte Jayden Oosterwolde. „Met de komst van Joshua zijn we dik tevreden, hij kan op beide kanten spelen”, zegt trainer Ron Jans, die zelf zijn contract in Enschede met een jaar verlengde. De Tsjechische middenvelder Michal Sadilek zit tegen Vitesse zijn laatste wedstrijd schorsing uit. FC Twente staat na twintig wedstrijden op de vierde plaats met 38 punten, twee punten meer dan Vitesse, dat de zesde plek inneemt. „Het seizoen duurt nog lang, maar dit is wel een wedstrijd waarin je goede zaken kunt doen als je wint”, aldus Jans.

Hoewel de profclubs weer een derde van hun stadioncapaciteit mogen gebruiken om toeschouwers te ontvangen, houdt FC Twente zaterdag de poorten van de Grolsch Veste dicht. De club wil het stadion pas openen als alle seizoenkaarthouders en sponsors welkom zijn. FC Twente kreeg ook wat teleurgestelde reacties van supporters vanwege dat standpunt. „Uiteraard snappen we dat. Toch kiezen we ervoor om onze rug recht te houden”, zegt algemeen directeur Paul van der Kraan. „Hiermee willen we een krachtig signaal afgeven: óf al onze seizoenkaarthouders en sponsors naar binnen, óf niemand.”

Team BikeExchange uit Ronde van Valencia vanwege coronagevallen

10.26 uur: De Australische wielerploeg Team BikeExchange-Jayco heeft zich teruggetrokken uit de Ronde van Valencia. Er zijn twee leden van de ploeg positief getest op corona, meldt het team.

„De veiligheid van al onze renners en medewerkers en die van iedereen die betrokken is bij de Ronde van Valencia is van het allergrootste belang. Wij geloven dat de enige juiste beslissing die in deze omstandigheden genomen kan worden is om ons terug te trekken uit de wedstrijd”, lichtte manager Brent Copeland toe.

De Ronde van Valencia is vrijdag toe aan de derde etappe. Fabio Jakobsen (Quick-Step) won donderdag de tweede etappe. De Nederlandse inbreng van Team BikeExchange was niet actief in de vijfdaagse Spaanse rittenkoers. Dylan Groenewegen en Jan Maas rijden voor de ploeg in de Ronde van Saudi-Arabië. Groenewegen zegevierde donderdag in de derde rit.

Basketballers Hawks brengen zegereeks Suns ten einde

09.21 uur: De zegereeks van Phoenix Suns in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA is ten einde gebracht. Na elf overwinningen op rij volgde een nederlaag tegen Atlanta Hawks met 124-115. Grote man bij de winnende ploeg was Trae Harding, die 43 punten noteerde.

Het was tot kort voor de wedstrijd niet zeker of Harding wel zou meespelen tegen de Suns, want hij was nog maar net hersteld van een schouderblessure die hem een tijdje aan de kant had gehouden. Hij was in ieder geval zijn scherpte nog niet kwijt, getuige ook zijn zes 3-punters. De Suns behouden ondanks de nederlaag de koppositie in de westelijke divisie. Bij die ploeg was Devin Booker topscorer met 32 punten.

Los Angeles Clippers won de stadsderby met Los Angeles Lakers met slechts 1 punt verschil: 111-110. Reggie Jackson, goed voor 25 punten in de wedstrijd, maakte 4 seconden voor tijd de winnende worp. Anthony Davis van de Lakers kwam tot een score van 30 punten en 17 rebounds. Hij kreeg in de slotseconde de kans om zijn ploeg alsnog aan de zege te helpen, maar hij wierp de bal niet in de basket. De Lakers speelden opnieuw zonder vedette LeBron James, die kampt met een knieblessure.