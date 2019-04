Schulting: ’Blij met WK-zilver’

De 20-jarige olympisch kampioene op de 1000 meter hoopte aanvankelijk mee te strijden voor de allroundtitel, maar bleek daartoe niet in staat. ,,Het was balen dat ik ziek werd. Daar heb ik enorm last van gehad en jammer genoeg kon ik daardoor niet individueel meedoen om de prijzen”, zo wist ze dus met Yara van Kerkhof, Lara van Ruijven en Rianne de Vries wel te scoren op de relay. ,,En nu is het tijd om even alles binnen te laten komen en te genieten. Ik moet zeggen dat ik daar wel heel erg naar uitkijk.”

Dagelijks het belangrijkste sportnieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik