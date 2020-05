Voetballers in de fout tijdens coronacrisis: van Quincy Promes tot Luuk de Jong

Luuk de Jong baalt. Ⓒ Reuters

AMSTERDAM - Net nu er in Duitsland weer is begonnen met voetballen en ze zich ook in Engeland en Spanje opmaken voor de hervatting van de competities, zorgt een Nederlander voor ophef. Luuk de Jong was zondag ’talk of the town’ door met zijn ploeggenoten van Sevilla te gaan barbecuen. De spits is niet de eerste Oranje-international die in dit ’coronatijdperk’ in de fout gaat. Wie zorgden er allemaal voor opschudding in de afgelopen maanden?