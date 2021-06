Sifan Hassan: ‘Ik ben nog nooit zo goed geweest’

Het vertrouwen is weer helemaal terug bij Sifan Hassan: „Mijn uithoudingsvermogen is nog nooit zo goed geweest.” Ⓒ FOTO ANP/HH

AMSTERDAM - Er waren wat zorgen over de Sportvrouw van het Jaar 2019. De coronacrisis bezorgde haar veel stress, vooral ook omdat ze wegens visumproblemen lang niet in het door haar zo geliefde Amerika kon trainen. Maar inmiddels voelt Sifan Hassan zich weer kiplekker. „Ik ben nog nooit zo goed geweest in de trainingen.”