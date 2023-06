Lionel Messi: ’Het was niet mijn bedoeling te breken met de PSG-fans’

Messi haalde zich enkele keren het ongenoegen van de PSG-aanhang op de hals door opeenvolgende teleurstellingen in de Champions League, zijn aandeel in de WK-triomf van Argentinië uitgerekend tegen Frankrijk, en meest recent een onbevoegd tripje naar Saoedi-Arabië. De stervoetballer had het in een interview over zijn „breuk met de fans” en „de moeite om zich aan te passen in de Franse hoofdstad.”

„Ik kwam naar Parijs omdat ik de club goed vond en omdat ik vrienden had in de kleedkamer. Het leek alsof ik mij eenvoudiger zou kunnen aanpassen tegenover andere teams waar ik naartoe kon”, blikte Messi terug op de reden waarom hij twee jaar geleden voor PSG koos. Maar niets was minder waar. „Ik had echt moeite om mij aan te passen. Ik kwam ook later toe waardoor ik geen goede en volledige voorbereiding had en ik moest mij aanpassen aan een nieuwe stad. Dat was moeilijk voor mij en mijn gezin”, ging de Argentijn verder.

Messi in het shirt van Argentinië. Ⓒ ANP/HH

Zijn moeizame start had dan ook invloed op zijn prestaties tijdens zijn eerste seizoen. „De mensen behandelden mij op een andere manier. Een deel van de supporters behandelde mij nog hetzelfde als in het begin, maar er was een duidelijke breuk met de fans. Het was niet mijn bedoeling om zo te breken met de PSG-aanhang. Het gebeurde ook bij Neymar en Mbappé.”

’Gelukkige verjaardag, legende’

En van die laatste kreeg Messi een aantal felicitaties voor zijn 36e verjaardag. „Ik wens je de best mogelijke dag toe met je familie en vrienden. Bedankt voor deze twee jaren samen in Parijs, ik heb veel van je geleerd als speler, teamgenoot, tegenstander én mens. Alleen daarvoor ben ik je al dankbaar. Veel succes in je nieuwe avontuur”, klinkt het op Instagram. Dat nieuwe avontuur zal Messi zoals gekend bij het Amerikaanse Inter Miami aangaan.