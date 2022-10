Tien man AZ wurmen zich langs rode lantarendrager FC Volendam

Waardoor de ploeg van Pascal Jansen in het spoor blijft van runner-up PSV, dat één punt meer heeft dan AZ. FC Volendam, de nummer achttien van de Eredivisie, werd verder in de zorgen gedrukt.

De zege van AZ was door rode kaart van Dani de Wit er wel eentje met gevolgen. De kans dat de Alkmaarse schaduwspits hierdoor de topper met PSV op 12 november vanwege een schorsing mist, is groot. Het uitduel met de Eindhovenaren staat over twee duels op het programma.

Kooij onverbiddelijk

Na vijf minuten had het al net zo makkelijk 1-1 kunnen staan. Daryl van Mieghem moest in de tweede minuut een stiftje van Jens Odgaard van de lijn halen, nadat de AZ-spits was weggestoken door Dani de Wit. 120 tellen later kopte de Volendamse aanvoerder Damon Mirani de eerste de beste corner van de gasten snoeihard op de borstkas van Hobie Verhulst, die de bal waarschijnlijk niet eens gezien had.

De wedstrijd werd na een kwartier op zijn kop gezet toen Dani de Wit door scheidsrechter Joey Kooij met rood naar de kant werd gestuurd. De Wit speelde aanvankelijk weliswaar de bal, maar plantte zijn noppen vervolgens op het onderbeen van Robert Mühren. Niet veel later buitte Mühren de man-meer-situatie bijna direct uit, maar een sliding van Pantelis Hatzidiakos voorkwam een treffer.

’Ondertalgoals’

Het was echter AZ dat in ondertal de score opende. Nadat Tijjani Reijnders het veld met zevenmijlspassen was overgestoken, bezorgde Yukinari Sugawara de bal bij Odgaard. De lange Deen schoot de bal via het been van Derry John Murkin over de verbouwereerde doelman Filip Stankovic: 1-0. De gasten antwoordden met afstandsschoten van Walid Ould-Chikh, maar daar was zo’n beetje alles mee gezegd.

Dat FC Volendam niet voor niets de laatste plaats in de Eredivisie bekleedt, bleek al snel toen de tien van de thuisclub met kinderlijk gemak de voorsprong konden verdubbelden. Ould-Chikh liet zich de kaas van het brood eten door Reijnders, die Jesper Karlsson vond. Die speelde de bal in één keer door op de diep sprintende Reijnders, die simpel kon afdrukken: 2-0.

Veerman verkleint

Die achterstond noopte Wim Jonk tot een aanvallende wissel: Henk Veerman werd van stal gehaald en gekoppeld aan Mühren. De wissel van de Volendam-trainer leidde direct tot de 2-1: Ibrahim El Kadiri bediende Veerman en gelijk was het in de 48e minuut kassa: 1-2.

Na een uur plaatste Jansen een dubbele wissel: Karlsson en Odgaard werden naar de kant gehaald voor Riechedly Bazoer en Vangelis Pavlidis, de Griekse spits die na een afwezigheid van twee maanden zijn rentree maakte na een enkelblessure. Doordat Volendam na de aansluitingstreffer zich geen enkele kans meer verschafte, bleven de toen van AZ nog redelijk eenvoudig overeind.