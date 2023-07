FC Volendam: ’Wonderlijk en onacceptabel bod op Carel Eiting’

VOLENDAM - FC Volendam is op zijn zachtst gezegd niet te spreken over de handelswijze van FC Twente in de zaak Carel Eiting. ,,Het klopt dat wij een wonderlijk en voor ons onacceptabel bod hebben ontvangen van Twente voor Carel”, zegt technisch directeur Jasper van Leeuwen desgevraagd. ,,Dat wonderlijke en onacceptabele geldt ook voor de handelswijze.”

Carel Eiting Ⓒ ANP/HH