Programma rond Rico versus Badr krijgt steeds meer vorm

Glunder, ’The Project’ zoals zijn bijnaam luidt, maakte onlangs zijn rentree bij GLORY 69 in de klasse tot 70 kilo met een overwinning op Arbi Emiev. Het was zijn eerste gevecht sinds 2017 in het lichtgewicht. Sindsdien kwam de Nederlandse kickbokser uit in het vedergewicht, maar hij vond het lastig om onder de vereiste 64 kilo te blijven en besloot terug te keren naar zijn oude gewichtsklasse.

’The Destroyer’, de bijnaam van Jaraya, bewandelde de omgekeerde richting. De Bossche kickbokser van Marokkaanse afkomst probeerde het een tijdje in de klasse tot 77 kilo, maar vond dat toch te zwaar en besloot na een verliespartij tegen Murthel Groenhart weer uit te komen in de klasse tot 70 kilo.

Op 21 december staan Verhoeven en Hari dus weer tegenover elkaar in de ring in de Gelredome voor een partij over vijf rondes. Dat is drie jaar na hun prestigegevecht in Oberhausen. Hari moest toen opgeven vanwege een armblessure.