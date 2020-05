Henk de Jong: ’Hopelijk wordt Cambuur wel nog uitgeroepen tot kampioen zonder promotie’

„De rechter is een eerlijk mens en hij beslist. Volgens de regeltjes heeft de KNVB gelijk, maar sportief gezien niet. Het sterkt me dat zoveel mensen uit de voetballerij ons daarin hebben gesteund. Louis van Gaal, Wim van Hanegem , Guus Hiddink noem maar op”, aldus Henk de Jong, die tijdens de uitspraak van rechter Hans Zuurmond in Utrecht op het fietsje was gestapt. „Ik wilde niet kijken. Ik was in Beetsterzwaag in het bos, toen ik een mijnheer tegenkwam, die tegen me riep ’wat jammer van Cambuur’. Toen wist ik hoe laat het was. Daarna ben ik lekker doorgefietst”, aldus De Jong, die denkt dat de club er nu beter een punt achter kan zetten.

„We moeten niet in de slachtofferrol blijven hangen en we moeten door met de club. Met zijn allen de schouders eronder. Als je te lang in boosheid blijft hangen dan heb je daar alleen jezelf mee. Eén ding hoop ik wel. Dat we door de KNVB wel nog worden uitgeroepen tot kampioen zonder promotie. En dat we een schaal krijgen. Misschien vinden mensen dat kinderachtig, maar dat zou ik echt heel mooi vinden. Die schaal zou een schitterend plekje krijgen in ons nieuwe stadion. Dan hebben we bij Cambuur toch nog iets tastbaars van dit seizoen. Anders hebben we helemaal niets.”

De Jong kreeg aanvankelijk kritiek voor de harde uitspraken die hij deed nadat de KNVB beslist had dat Cambuur niet zou promoveren. „Ik heb inderdaad hard gereageerd, maar je gaat door het vuur voor je club en we waren met zoiets moois bezig. Dan is het heel zuur als het zo afloopt. Ik merk wel dat we de gunfactor hebben. Dat heel veel mensen in het land met ons meeleven. Dat moeten we ook niet vergooien door te lang door te gaan. Misschien wordt er nog iets besproken op de algemene ledenvergadering en ik vind dat de KNVB ons sowieso moet compenseren. Dat heeft de club ook echt nodig. Maar verder moeten we ons op volgend seizoen richten. Ik hoop dat de supporters en sponsors ons blijven steunen, zodat we hier als club sterker uitkomen. Positief is dat de groep bij elkaar blijft. Het zal niet meevallen om hetzelfde te presteren als dit seizoen, maar we gaan er wel voor.”