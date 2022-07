Premium Het beste van De Telegraaf

Van der Sar geeft transfer Zuid-Amerikaan tijdens uren durende bijeenkomst zet in goede richting Ajax en United naderen akkoord over transfer Martinez

Door Mike Verweij

Erik ten Hag met Lisandro Martínezun tijd bij Ajax Ⓒ ProShots

AMSTERDAM - Lisandro Martinez (24) is weer een stap dichter bij Manchester United. De Engelse topclub naderde woensdag in een uren durende bijeenkomst in Amsterdam een akkoord met Ajax over de transfersom van de Argentijnse verdediger, die met bonussen dicht bij de 55 miljoen euro zal uitkomen. Dat melden bronnen dicht bij de onderhandelingen. Ex-Mancunian en Ajax-directeur Edwin van der Sar gaf de transfer een zet in de goede richting.